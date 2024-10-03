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    Семак прокомментировал новую травму Глушенкова

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о степени серьезности повреждения Максима Глушенкова.

    • Нападающий травмировался во время кубкового матча с «Акроном» (5:1).
    • Он вышел на замену и спустя 7 минут не смог продолжить игру.
    • В этом сезоне Глушенков забил 9 голов и сделал 1 ассист в 10 встречах.

    – Сергей Богданович, хотелось бы подробнее по поводу Максима Глушенкова. Что там произошло и можно ли уже сделать какие-то определенные выводы? Сможет ли он принять участие в следующем матче?

    - Я думаю, если он покинул поле, участие в следующем матче маловероятно, близко к нулю.

    Что касается степени повреждения, то здесь предстоит еще завтра провести обследование и определить характер повреждения.

    Это был момент с передачей, она была неудобной. Думаю, все вспомнят этот момент, когда он в центре поля тянулся, нетипичное движение сделал и в этом моменте получил повреждение.

    Посмотрим на степень серьезности и, думаю, завтра уже будет какая-то картина.

    – Сегодня случился нестандартный момент, когда Глушенков ушел с поля за 20 минут до конца матча. О чем вы подумали, какие мысли пронеслись в голове, потому что играть еще много, а замен больше не было.

    – Нет, ничего не подумали. Конечно, мы целенаправленно шли на риск, хотелось дать больше поиграть Васильеву, и Максиму нужно набирать форму – он много пропустил. Поэтому мы понимали, что если у кого-то случится какая-то проблема, нужно будет доигрывать в меньшинстве.

    Но, опять же, счет позволял идти на этот определенный риск. Здесь несчастный случай, ничего не сделаешь.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии (19)
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    TIMOTHY
    1727924687
    Непруха,как будто кто то сглазил парня! Не иначе тушинские халявщики поколдовали
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    subbotaspartak
    1727932427
    Непруха...
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    Garrincha58
    1727936484
    Да пофиг и без него что с ним команда играет одинаково так себе. Счёт 5 -1, а игры целостной нет только отдельные эпизоды в защите бардак Акрон мог ещё пару точно забить. Из прессинга вообще не могут выходить поэтому с командами по сильней у них ничего не получается
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    Иван Петров 1986
    1727943908
    Ох рано он себя звездой назначил - боженька все видит и слышит.
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    САДЫЧОК
    1727946839
    Врёт Семак! Редиска всё же ты Серожа! Ты всегда такой гнилой и с Чистяковым и с др.! Это , чтобы не ехать в сборную.
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