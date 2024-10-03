Семак прокомментировал новую травму Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о степени серьезности повреждения Максима Глушенкова.

Нападающий травмировался во время кубкового матча с «Акроном» (5:1).

Он вышел на замену и спустя 7 минут не смог продолжить игру.

В этом сезоне Глушенков забил 9 голов и сделал 1 ассист в 10 встречах.

– Сергей Богданович, хотелось бы подробнее по поводу Максима Глушенкова. Что там произошло и можно ли уже сделать какие-то определенные выводы? Сможет ли он принять участие в следующем матче?

- Я думаю, если он покинул поле, участие в следующем матче маловероятно, близко к нулю.

Что касается степени повреждения, то здесь предстоит еще завтра провести обследование и определить характер повреждения.

Это был момент с передачей, она была неудобной. Думаю, все вспомнят этот момент, когда он в центре поля тянулся, нетипичное движение сделал и в этом моменте получил повреждение.

Посмотрим на степень серьезности и, думаю, завтра уже будет какая-то картина.

– Сегодня случился нестандартный момент, когда Глушенков ушел с поля за 20 минут до конца матча. О чем вы подумали, какие мысли пронеслись в голове, потому что играть еще много, а замен больше не было.

– Нет, ничего не подумали. Конечно, мы целенаправленно шли на риск, хотелось дать больше поиграть Васильеву, и Максиму нужно набирать форму – он много пропустил. Поэтому мы понимали, что если у кого-то случится какая-то проблема, нужно будет доигрывать в меньшинстве.

Но, опять же, счет позволял идти на этот определенный риск. Здесь несчастный случай, ничего не сделаешь.