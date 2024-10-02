Смородская озвучила свою позицию по желанию Абаскаля вернуться в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала желание тренера Гильермо Абаскаля вернуться в РПЛ.

«Абаскаль хочет вернутся в РПЛ? Это логично, где ему еще работу-то дадут?

Я не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскал – зачем он нужен? Это не тренер», – сказала Смородская.