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    • Смородская озвучила свою позицию по желанию Абаскаля вернуться в РПЛ

    Смородская озвучила свою позицию по желанию Абаскаля вернуться в РПЛ

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала желание тренера Гильермо Абаскаля вернуться в РПЛ.

    «Абаскаль хочет вернутся в РПЛ? Это логично, где ему еще работу-то дадут?

    Я не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскал – зачем он нужен? Это не тренер», – сказала Смородская.

    • Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года, под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне‑2022/23.
    • В сентябре испанца уволили из «Гранады».
    • «Гранада» набрала в Сегунде 6 очков в 6 матчах и сейчас занимает 12-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.10.2024 16:53
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    Комментарии (1)
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    PHILADELPHIA 0001
    1727886671
    Плюнула в Спартак!!
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