Смородская озвучила свою позицию по желанию Абаскаля вернуться в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала желание тренера Гильермо Абаскаля вернуться в РПЛ.
«Абаскаль хочет вернутся в РПЛ? Это логично, где ему еще работу-то дадут?
Я не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскал – зачем он нужен? Это не тренер», – сказала Смородская.
- Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года, под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне‑2022/23.
- В сентябре испанца уволили из «Гранады».
- «Гранада» набрала в Сегунде 6 очков в 6 матчах и сейчас занимает 12-е место.