Агент Маньяков сказал, готов ли Денисов сожрать Тюкавина

Агент защитника «Спартака» Даниила Денисова Александр Маньяков высказался о своем подопечном перед матчем 5-го тура группы A пути РПЛ Кубка России с «Динамо».

– Даниил будет играть с «Динамо»? Мы ждем дуэли с Тюкавиным.

– Не созванивался с Даней, пока не знаю. Настроение у него точно боевое. Если он на поле выйдет, скучно не будет.

– Он готов сожрать Тюкавина?

– Готов. Готов-готов. На поле разберутся.