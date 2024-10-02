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    Агент Маньяков сказал, готов ли Денисов сожрать Тюкавина

    Агент защитника «Спартака» Даниила Денисова Александр Маньяков высказался о своем подопечном перед матчем 5-го тура группы A пути РПЛ Кубка России с «Динамо».

    – Даниил будет играть с «Динамо»? Мы ждем дуэли с Тюкавиным.

    – Не созванивался с Даней, пока не знаю. Настроение у него точно боевое. Если он на поле выйдет, скучно не будет.

    – Он готов сожрать Тюкавина?

    – Готов. Готов-готов. На поле разберутся.

    • Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сделал дубль в матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), сравняв счет на 90+4-й минуте.
    • После игры форвард бело-голубых ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде со своим вторым голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».
    • Это высказывание вызвало полемику в российском футболе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.10.2024 14:38
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    Комментарии (14)
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    NewLife
    1727871802
    Я думаю, Станок на грабли не наступит))))
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    subbotaspartak
    1727872132
    Чей агент? Маньяков?... А им зачем?
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    alefreddy
    1727873074
    пустабол
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    neim
    1727873361
    А не подавится часом, вместе с агентом ? ))).
    Ответить
    alefreddy
    1727873872
    сожрать только на торте с таким уровнем
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    The only one
    1727874810
    Как грубо. Где же журналистская этика?
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    acor94
    1727878140
    У маньяков есть свои агенты? Маньяки-каннибалы, судя по разговору.
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    Каратель помойников
    1727885005
    Агент Маньяков, комментарии излишни,все и так понятно)))
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