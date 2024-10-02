Агент Маньяков сказал, готов ли Денисов сожрать Тюкавина

Агент защитника «Спартака» Даниила Денисова Александр Маньяков высказался о своем подопечном перед матчем 5-го тура группы A пути РПЛ Кубка России с «Динамо».
– Даниил будет играть с «Динамо»? Мы ждем дуэли с Тюкавиным.
– Не созванивался с Даней, пока не знаю. Настроение у него точно боевое. Если он на поле выйдет, скучно не будет.
– Он готов сожрать Тюкавина?
– Готов. Готов-готов. На поле разберутся.
- Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сделал дубль в матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), сравняв счет на 90+4-й минуте.
- После игры форвард бело-голубых ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде со своим вторым голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».
- Это высказывание вызвало полемику в российском футболе.