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    • Экс-помощник тен Хага рассказал о конфликте тренера с Роналду в «МЮ»

    Экс-помощник тен Хага рассказал о конфликте тренера с Роналду в «МЮ»

    Бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага Бенни Маккарти рассказал о взаимоотношениях между нидерландским специалистом и нападающим Криштиану Роналду.

    Португальский форвард работал под началом тен Хага в первой половине сезона-2022/23.

    – Было ли расставание Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» неизбежным?

    – Да, это было неизбежно. Он покинул клуб и выбрал «Аль-Наср». Он доказывает всем, что все еще может забивать голы.

    Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» упустил прекрасную возможность использовать Криштиану правильным образом. Но я не был главным тренером и не мог принимать такие решения.

    Криштиану – огромная личность. У него есть качества, зрелость, и он хочет тренера, который тоже его понимает. В какой-то момент действительно у них все стало не получаться.

    У Эрика была своя философия, идеи, и он не видел Криштиану частью их. И вот тогда начались проблемы. Криштиану не был счастлив, когда не играл, потому что он выкладывался на тренировках. Я не видел, чтобы кто-то тренировался так, как он. Элитный игрок во всех отношениях.

    Тен Хаг хотел нападающего, который мог бы прессинговать в нападении. Криштиану считал, что эта работа должна выполняться всей командой», – сказал Маккарти в интервью Zerozero.

    • «МЮ» расторг контракт с Роналду 22 ноября 2022 года.
    • Португалец сейчас выступает за «Аль-Наср», а тен Хаг по-прежнему возглавляет «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: The Telegraph

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    02.10.2024 14:29
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    Комментарии (1)
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    111ax
    1727888866
    тен хаг посредственный тренеришка
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