Кроос рассказал о позитивной зависимости Роналду

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о периоде совместных выступлений в клубе с Криштиану Роналду.
«Когда я приходил на тренировку, Криштиану уже был там, и он оставался, когда я уходил.
Мы все хотим выигрывать титулы и забивать голы, но для него забитые голы были позитивной зависимостью.
Осмелюсь сказать, что этого же он хочет и в Саудовской Аравии», – сказал Кроос.
- Кроос и Роналду вместе играли за «Реал» в 2014–2018 годах.
- 34-летний немецкий полузащитник завершил карьеру по окончании выступлений на Евро-2024.
- 39-летний Роналду продолжает выступать в саудовском «Аль-Насре». Недавно он забил 904-й гол за карьеру.