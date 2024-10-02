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    Кроос рассказал о позитивной зависимости Роналду

    Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о периоде совместных выступлений в клубе с Криштиану Роналду.

    «Когда я приходил на тренировку, Криштиану уже был там, и он оставался, когда я уходил.

    Мы все хотим выигрывать титулы и забивать голы, но для него забитые голы были позитивной зависимостью.

    Осмелюсь сказать, что этого же он хочет и в Саудовской Аравии», – сказал Кроос.

    • Кроос и Роналду вместе играли за «Реал» в 2014–2018 годах.
    • 34-летний немецкий полузащитник завершил карьеру по окончании выступлений на Евро-2024.
    • 39-летний Роналду продолжает выступать в саудовском «Аль-Насре». Недавно он забил 904-й гол за карьеру.

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    Источник: As

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    02.10.2024 14:13
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