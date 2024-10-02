Кроос рассказал о позитивной зависимости Роналду

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о периоде совместных выступлений в клубе с Криштиану Роналду.

«Когда я приходил на тренировку, Криштиану уже был там, и он оставался, когда я уходил.

Мы все хотим выигрывать титулы и забивать голы, но для него забитые голы были позитивной зависимостью.

Осмелюсь сказать, что этого же он хочет и в Саудовской Аравии», – сказал Кроос.