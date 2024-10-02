В «Локомотиве» назвали Дзюбу реальной звездой чемпионата России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба помогает двигать интерес к российскому футболу.

– Артем Дзюба в первых трех матчах за «Акрон» в чемпионате забил гол и сделал три голевые передачи. Удивлены, что он до сих пор играет в РПЛ и согласился поехать в клуб из второй половины таблицы, еще и вдали от МКАД?

– Я не удивлен. Артем хочет установить рекорд. Насколько я понимаю, ему осталось три гола. Вашим коллегам в одном из интервью говорил, что нисколько не сомневался, что Дзюба эти голы забьет и рекорд установит. Артем – волевой, мотивированный, высококлассный футболист. И сегодня он реальная звезда нашего российского чемпионата.

– Соскучились по нему за четыре месяца с момента его ухода из «Локо»?

– Я Артему очень благодарен за тот период, который он провел в нашем клубе. Это был очень сложный момент, когда Дзюба пришел и помог. Мы об этом ему многократно говорили, но пришло время «Локомотиву» играть несколько в другой футбол.

Мы расстались. Хорошо расстались, глядя друг другу в глаза и понимая, что жизнь, возможно, нас сведет еще когда-то в каких-то других ипостасях. А то, что Артем – талант, и такие футболисты, как Дзюба, двигают интерес к нашему российскому футболу, я об этом говорил не раз и сегодня в этом нисколько не сомневаюсь.

– Вы говорите, что он помог в сложный момент. На ваш взгляд, без него «Локомотив» спасся бы от вылета полтора года назад?

– Сейчас сложно говорить. Тогда вся команда собралась. И пришел новый главный тренер Михаил Галактионов. Но в целом ведь играет, если говорить языком музыки, оркестр. Артем в этом оркестре был одним из ведущих солистов.