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    • Романцев прокомментировал слова Глушенкова о сборной России

    Романцев прокомментировал слова Глушенкова о сборной России

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил высказывания нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о национальной команде.

    – Недавно новичок «Зенита» Глушенков ошарашил заявлением, что ему неинтересны такие матчи в сборной, как встреча с Вьетнамом, где можно получить травму. А вместо этого ему лучше потренироваться в Питере с бразильцами. Как думаете, нужны такие футболисты команде, которая защищает честь страны, и стоит ли после таких слов вызывать его в сборную?

    – Видел разную реакцию на сказанное этим молодым человеком, но пока не могу ни осуждать его, ни оправдывать. Не исключаю, что сказано это было под настроение, в котором проходило общение с журналистом. Или за его словами скрывалась обида на тех, с кем у него не складываются отношения. Сейчас об этом можно только догадываться.

    Потому считаю решение Карпина вызвать Глушенкова в сборную абсолютно правильным и очень грамотным. Кое-кто был уверен, что этого не произойдет, и потирал руки в ожидании скандала. Но Валерий Георгиевич огорчил их.

    И счел такой ход единственно верным, решив поговорить с человеком «глаза в глаза», попытаться понять его позицию. Для тренера очень важно знать, кто с ним рядом и с кем идти дальше. Это нужно и для тех, кто в отличие от Глушенкова рвется в сборную, понимая, насколько в эти трудные времена ей необходима их поддержка.

    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2024 13:31
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    Комментарии (3)
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    FWSPM
    1727867446
    для глушкова карьера в сборной закончена но скандала не будет
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    The only one
    1727874963
    Мудро сказано.
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