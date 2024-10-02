Романцев прокомментировал слова Глушенкова о сборной России

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил высказывания нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о национальной команде.

– Недавно новичок «Зенита» Глушенков ошарашил заявлением, что ему неинтересны такие матчи в сборной, как встреча с Вьетнамом, где можно получить травму. А вместо этого ему лучше потренироваться в Питере с бразильцами. Как думаете, нужны такие футболисты команде, которая защищает честь страны, и стоит ли после таких слов вызывать его в сборную?

– Видел разную реакцию на сказанное этим молодым человеком, но пока не могу ни осуждать его, ни оправдывать. Не исключаю, что сказано это было под настроение, в котором проходило общение с журналистом. Или за его словами скрывалась обида на тех, с кем у него не складываются отношения. Сейчас об этом можно только догадываться.

Потому считаю решение Карпина вызвать Глушенкова в сборную абсолютно правильным и очень грамотным. Кое-кто был уверен, что этого не произойдет, и потирал руки в ожидании скандала. Но Валерий Георгиевич огорчил их.

И счел такой ход единственно верным, решив поговорить с человеком «глаза в глаза», попытаться понять его позицию. Для тренера очень важно знать, кто с ним рядом и с кем идти дальше. Это нужно и для тех, кто в отличие от Глушенкова рвется в сборную, понимая, насколько в эти трудные времена ей необходима их поддержка.