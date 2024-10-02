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    Агент Селюк назвал ошибкой покупку «Зенитом» Соболева

    Агент Дмитрий Селюк оценил переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    – «Зенит» ошибся с трансфером Соболева? Конечно. Он им не нужен. В принципе, им нужен игрок такого плана, как Соболев, но для игры, образно говоря, с двумя командами в чемпионате – «Факел» и еще какая-нибудь, все время отбивающаяся. Например, «Пари НН» – они полностью закрываются, и там где-то надо толкаться.

    Даже Дзюба, в свои 36, для работы в штрафной площадке и так далее был бы, я думаю, более эффективен. Или возьмите какого-нибудь молодого футболиста на перспективу. Брать футболиста за большие деньги, тем более – из «Спартака»...

    Тут больше, наверное, желание хлопнуть по носу «Спартак», мол, смотрите, уже ни у кого не осталось клубной принадлежности. Вот Марио Фернандес, который как бы был лидером ЦСКА, и они говорили, что это наш кумир, символ, ровно за три копейки перешел в «Зенит», сразу забыв про ЦСКА. Здесь то же самое.

    – Соболев будет игроком запаса?

    – Ну, конечно. Для меня он изначально и шел туда игроком запаса. В принципе, Соболев – не такой плохой игрок. Но для чего ему идти в «Зенит»? Себя похоронить? Я не могу понять. Играть он там не будет. Это не футбол Соболева. Футбол «Зенита» – это не футбол Соболева.

    – Допускаете, что зимой Соболева могут отдать в аренду?

    – Ну конечно допускаю. Я изначально говорил, что его отдадут рано или поздно. Зимой или через год. Я не думаю, что это будет зимой. Только в одном случае Соболева могут отдать зимой – под давлением болельщиков, что болельщики его не воспринимают, они ему каждый раз кричат плохие вещи и очень недовольны этим трансфером.

    Болельщиков, как говорится, не обманешь. И поэтому, я думаю, под давлением болельщиков они могут закрыть эту ситуацию таким образом, отдать его куда-то в аренду. Но просто куда? Получается, он может только пойти куда-нибудь в «Оренбург» или «Пари НН»? Команды первой восьмерки его уже не возьмут.

    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера 27-летнего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» составила 10 миллионов евро.
    • В составе петербургского клуба форвард провел 4 официальных матча, сделал 1 голевой пас.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    02.10.2024 08:30
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    Комментарии (9)
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    шахта Заполярная
    1727849034
    селюк, ты такая же гни да как и соболев
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    AtticusFinch
    1727852120
    сколько же вы этим соболевым нам голову ипать будите...
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    acor94
    1727852894
    Не отдадут в аренду. Он уже заигран за 2 команды в этом сезоне.
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    "supermax"
    1727853407
    Эх Сашка Сашка... Оставался бы дельфином в Спартаке и плавал дальше.... Ну хотя гавно тоже не тонет
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    Цугундeр
    1727858324
    Чё , Пасюк..тьфу , Селюк , н.е .гры кончились? Решил податься в управдомы ..
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    Taps
    1727858870
    Это не ошибка, это диверсия !
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    FWSPM
    1727866896
    Еще долго будем ржать над этим клоуном.
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    Sergey-Martinov-yandex
    1727879485
    Не люблю Спартак, но как они развели Зенит с дельфином..! Сыграли на хотелках Миллера и провернули такую аферу.
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