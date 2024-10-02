Агент Селюк назвал ошибкой покупку «Зенитом» Соболева

Агент Дмитрий Селюк оценил переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– «Зенит» ошибся с трансфером Соболева? Конечно. Он им не нужен. В принципе, им нужен игрок такого плана, как Соболев, но для игры, образно говоря, с двумя командами в чемпионате – «Факел» и еще какая-нибудь, все время отбивающаяся. Например, «Пари НН» – они полностью закрываются, и там где-то надо толкаться.

Даже Дзюба, в свои 36, для работы в штрафной площадке и так далее был бы, я думаю, более эффективен. Или возьмите какого-нибудь молодого футболиста на перспективу. Брать футболиста за большие деньги, тем более – из «Спартака»...

Тут больше, наверное, желание хлопнуть по носу «Спартак», мол, смотрите, уже ни у кого не осталось клубной принадлежности. Вот Марио Фернандес, который как бы был лидером ЦСКА, и они говорили, что это наш кумир, символ, ровно за три копейки перешел в «Зенит», сразу забыв про ЦСКА. Здесь то же самое.

– Соболев будет игроком запаса?

– Ну, конечно. Для меня он изначально и шел туда игроком запаса. В принципе, Соболев – не такой плохой игрок. Но для чего ему идти в «Зенит»? Себя похоронить? Я не могу понять. Играть он там не будет. Это не футбол Соболева. Футбол «Зенита» – это не футбол Соболева.

– Допускаете, что зимой Соболева могут отдать в аренду?

– Ну конечно допускаю. Я изначально говорил, что его отдадут рано или поздно. Зимой или через год. Я не думаю, что это будет зимой. Только в одном случае Соболева могут отдать зимой – под давлением болельщиков, что болельщики его не воспринимают, они ему каждый раз кричат плохие вещи и очень недовольны этим трансфером.

Болельщиков, как говорится, не обманешь. И поэтому, я думаю, под давлением болельщиков они могут закрыть эту ситуацию таким образом, отдать его куда-то в аренду. Но просто куда? Получается, он может только пойти куда-нибудь в «Оренбург» или «Пари НН»? Команды первой восьмерки его уже не возьмут.