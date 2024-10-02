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    Флик высказался о разгроме «Янг Бойз»

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (5:0).

    «Нам следует немного более уверенно начинать матчи. Быть более подвижными. Но с течением времени мы прибавляли.

    Никто не знает, что как все будет работать в этой новой Лиге чемпионов, но хорошая разность забитых и пропущенных голов всегда кстати.

    Рафинья сыграл очень хорошо, но нельзя говорить только о ком-то одном. Важно играть как команда. Рафинья может играть хорошо только в том случае, если хорошо играют его партнеры.

    Мы хотели дать Педри отдохнуть, и были сомнения, что Френки де Йонга стоит выпускать так рано. Вот почему в середине тайма вышел Ансу Фати.

    Футболисты заслужили два дня отдыха, которые у них сейчас будут», – сказал Флик.

    • Голы у «Барселоны» в этом матче забили Роберт Левандовски (дважды), Рафинья и Иньиго Мартинес. Также автогол на счету игрока «Янг Бойз» Мохамеда Камара.
    • Испанский клуб в данный момент занимает 10-е место на общем этапе Лиги чемпионов с 3 очками.

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    Источник: Marca

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    02.10.2024 08:24
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