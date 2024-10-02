Флик высказался о разгроме «Янг Бойз»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (5:0).
«Нам следует немного более уверенно начинать матчи. Быть более подвижными. Но с течением времени мы прибавляли.
Никто не знает, что как все будет работать в этой новой Лиге чемпионов, но хорошая разность забитых и пропущенных голов всегда кстати.
Рафинья сыграл очень хорошо, но нельзя говорить только о ком-то одном. Важно играть как команда. Рафинья может играть хорошо только в том случае, если хорошо играют его партнеры.
Мы хотели дать Педри отдохнуть, и были сомнения, что Френки де Йонга стоит выпускать так рано. Вот почему в середине тайма вышел Ансу Фати.
Футболисты заслужили два дня отдыха, которые у них сейчас будут», – сказал Флик.
- Голы у «Барселоны» в этом матче забили Роберт Левандовски (дважды), Рафинья и Иньиго Мартинес. Также автогол на счету игрока «Янг Бойз» Мохамеда Камара.
- Испанский клуб в данный момент занимает 10-е место на общем этапе Лиги чемпионов с 3 очками.