Флик высказался о разгроме «Янг Бойз»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (5:0).

«Нам следует немного более уверенно начинать матчи. Быть более подвижными. Но с течением времени мы прибавляли.

Никто не знает, что как все будет работать в этой новой Лиге чемпионов, но хорошая разность забитых и пропущенных голов всегда кстати.

Рафинья сыграл очень хорошо, но нельзя говорить только о ком-то одном. Важно играть как команда. Рафинья может играть хорошо только в том случае, если хорошо играют его партнеры.

Мы хотели дать Педри отдохнуть, и были сомнения, что Френки де Йонга стоит выпускать так рано. Вот почему в середине тайма вышел Ансу Фати.

Футболисты заслужили два дня отдыха, которые у них сейчас будут», – сказал Флик.