Клопп ответил на вопрос о работе в сборной Германии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, готов ли он возглавить сборную Германии.

«Все надеются, что Юлиан Нагельсман продолжит тренировать сборную Германии намного дольше, чем до 2026 года.

Слова Феллера о моем возможном назначении? Руди – хороший парень. Его поставили в положение, в котором ему пришлось говорить об этом», – заявил Клопп.