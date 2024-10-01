Карпин прокомментировал новость о падении интереса к футболу в России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался по поводу резонансного опроса ВЦИОМ.

Сообщалось, что 77 процентов жителей РФ равнодушны к футболу.

Процент равнодушных к футболу россиян якобы вырос с 43 до 77% с 2005 года.

«Не знаю, кто, что и как там считал, но именно в матчах сборных всегда полный стадион, что с Камеруном, что с Сербией или даже с Кубой в Волгограде.

Болельщики всегда встречают в аэропорту, «атакуют» футболистов, ждут при входе в отель. Естественно, гонят команду вперед на стадионах. Так что лично я падение интереса не очень прочувствовал», – заявил Карпин.