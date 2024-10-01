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    • Карпин прокомментировал новость о падении интереса к футболу в России

    Карпин прокомментировал новость о падении интереса к футболу в России

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался по поводу резонансного опроса ВЦИОМ.

    • Сообщалось, что 77 процентов жителей РФ равнодушны к футболу.
    • Процент равнодушных к футболу россиян якобы вырос с 43 до 77% с 2005 года.

    «Не знаю, кто, что и как там считал, но именно в матчах сборных всегда полный стадион, что с Камеруном, что с Сербией или даже с Кубой в Волгограде.

    Болельщики всегда встречают в аэропорту, «атакуют» футболистов, ждут при входе в отель. Естественно, гонят команду вперед на стадионах. Так что лично я падение интереса не очень прочувствовал», – заявил Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2024 17:17
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    Комментарии (9)
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    sochi-2013
    1727792771
    Для кого это новость?
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    The only one
    1727792898
    Опросы, наверное, проводились за полярным кругом.
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    Garrincha58
    1727794437
    А что он ещё скажет он же зарабатывает в этой сфере деятельности не будет футбола и Карпин станет никем
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    neim
    1727796477
    А это точно новость ?
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    MichelWB
    1727820230
    Охладеешь тут, вкалывать приходится столько, что времени на футбол не остается.
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    alex1951
    1727820680
    Земеля, страна Россия заслуживает большего,чем играть с теми ,с кем разрешают играть.... А уровень такие игры не подымут... Этт то жже самое ,что Зенит играет с командой из Мухосранска...Ибо там тоже полный стадион набежит.... PS В неудачное время сборную принял.....Вроде она есть,а вроде её и нету ,извини земеля...
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