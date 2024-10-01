Мостовой рассказал, что думает о тренере «Динамо» Личке

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.
«Личка – нормальный тренер. Он заслуженно находится в «Динамо» и почти сделал команду чемпионом в прошлом сезоне. Это толковый специалист, который делом доказал, что заслуживает то место, которое занимает. У него и в Европе может получиться после «Динамо», если все удачно сложится», – сказал Мостовой.
- Личка возглавляет «Динамо» с лета прошлого года. Сейчас команда находится на 4-м месте в РПЛ с 20 очками после 10 матчей.
- С августа 2020 года до лета 2023-го чешский специалист возглавлял «Оренбург». До этого он работал в «Динамо» из Бреста, которое привел к титулам чемпиона и обладателя Суперкубка Беларуси.
- Главным достижением в игровой карьере Лички была победа в Кубке Чехии в составе пражской «Славии» в сезоне-2001/02. Как футболист он выступал на уровне высшей лиги только в Чехии (171 матч) и Польше (37), играл за молодежную сборную Чехии.