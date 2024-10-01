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    Мостовой рассказал, что думает о тренере «Динамо» Личке

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

    «Личка – нормальный тренер. Он заслуженно находится в «Динамо» и почти сделал команду чемпионом в прошлом сезоне. Это толковый специалист, который делом доказал, что заслуживает то место, которое занимает. У него и в Европе может получиться после «Динамо», если все удачно сложится», – сказал Мостовой.

    • Личка возглавляет «Динамо» с лета прошлого года. Сейчас команда находится на 4-м месте в РПЛ с 20 очками после 10 матчей.
    • С августа 2020 года до лета 2023-го чешский специалист возглавлял «Оренбург». До этого он работал в «Динамо» из Бреста, которое привел к титулам чемпиона и обладателя Суперкубка Беларуси.
    • Главным достижением в игровой карьере Лички была победа в Кубке Чехии в составе пражской «Славии» в сезоне-2001/02. Как футболист он выступал на уровне высшей лиги только в Чехии (171 матч) и Польше (37), играл за молодежную сборную Чехии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.10.2024 13:37
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    neim
    1727779978
    Не мылься Саня, бриться не придётся ! Твоё место в Спартаке, тебя уже там ждут ))).
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    ...уефан
    1727781480
    ...Мостового всегда надо после обеда спрашивать, кого и как он оценивает из "футбольных", а не совать диктофон под нос, когда он с утра "после вчерашнего")...
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    ySS
    1727789819
    Личка заслужил уважение
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