Мостовой рассказал, что думает о тренере «Динамо» Личке

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Личка – нормальный тренер. Он заслуженно находится в «Динамо» и почти сделал команду чемпионом в прошлом сезоне. Это толковый специалист, который делом доказал, что заслуживает то место, которое занимает. У него и в Европе может получиться после «Динамо», если все удачно сложится», – сказал Мостовой.