Мостовой – о попытке Дзюбы побить рекорд Лоськова: «Почему не считаете у Мостового «гол+пас»?

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы форварда «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд чемпионата России по системе «гол+пас».
«Побьет ли Дзюба рекорд Лоськова? Это что, хоккей? У нас такой системы не было, хотя мы в тот же футбол играли таким же круглым мячом. Почему‑то никто не считал. А сейчас «гол+пас»… Мы что, в другой футбол играли?
Почему не считаете у Мостового «гол+пас»? У меня передач больше, чем у многих волос на голове. Но никто ничего не считает. Глупости! Побьет – и побьет, мне какая разница», – сказал Мостовой.
- Рекордсменом по системе «гол+пас» за всю историю чемпионата России является бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов с 265 (120+145) очками. Чтобы его обогнать, Артему Дзюбе (259 (161+98) очков) необходимо набрать семь очков.
- Мостовой никогда не играл в чемпионате России, но провел пять сезонов в Высшей лиге СССР за «Спартак». В советском чемпионате на его счету 34 гола в 106 встречах.