Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой – о попытке Дзюбы побить рекорд Лоськова: «Почему не считаете у Мостового «гол+пас»?

    Мостовой – о попытке Дзюбы побить рекорд Лоськова: «Почему не считаете у Мостового «гол+пас»?

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы форварда «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд чемпионата России по системе «гол+пас».

    «Побьет ли Дзюба рекорд Лоськова? Это что, хоккей? У нас такой системы не было, хотя мы в тот же футбол играли таким же круглым мячом. Почему‑то никто не считал. А сейчас «гол+пас»… Мы что, в другой футбол играли?

    Почему не считаете у Мостового «гол+пас»? У меня передач больше, чем у многих волос на голове. Но никто ничего не считает. Глупости! Побьет – и побьет, мне какая разница», – сказал Мостовой.

    • Рекордсменом по системе «гол+пас» за всю историю чемпионата России является бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов с 265 (120+145) очками. Чтобы его обогнать, Артему Дзюбе (259 (161+98) очков) необходимо набрать семь очков.
    • Мостовой никогда не играл в чемпионате России, но провел пять сезонов в Высшей лиге СССР за «Спартак». В советском чемпионате на его счету 34 гола в 106 встречах.

    Новости по теме
    Мостовой: «Я готов возглавить «Оренбург» 13
    Мостовой прокомментировал гол Виллиана со штрафного: «Я много так забивал, над стенкой клал» 6
    Станкович ответил на вопрос о стажировке Мостового в «Спартаке» 8
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2024 10:50
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1727769776
    Обострение болезни- это страшно...
    Ответить
    Интерес
    1727769812
    Если много Мостового,знать,дела идут хреново.
    Ответить
    Илья-Альчуль-vkontakte
    1727771249
    Он правильно говорит - это про хоккейный подсчёт. Всегда так было. Кстати, у Александра Мостового в матчах за сборную России, в среднем, 1 гол и 1 пас за каждый год, что он был в сборной. Практически так же и у Егора Титова.
    Ответить
    NewLife
    1727772347
    Сегодня Бомбардир кишит Мостовым))
    Ответить
    Мордаванин
    1727772364
    наличье волос наголове не гллавное если алопеция мозга
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1727773665
    Даже если Дзюба соберёт все рекорды, всё-равно с трибун будет доноситься "Дзюба пошёл на х**!" Почему? - Ответ знают все, кто хоть немного разбирается в футболе. *
    Ответить
    Боров мясной
    1727775374
    Серьезно у парня с головой, наверное много по мячу ей бил.
    Ответить
    Bozigit
    1727785086
    Главные новости. Из них шесть про Мостового)))) Админы самим не смешно? Или таким образом наработываете аудиторию?)
    Ответить
    Garrincha58
    1727794960
    Может ещё посчитаем сколько голов и передач было у Стрельцова, Воронина, Симоняна или у самого Федотова
    Ответить
    Garrincha58
    1727795402
    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов с 265 (120+145) очками. Чтобы его обогнать, Артему Дзюбе (259 (161+98) очков) Я уверен что все эти передачи неправильно подсчитаны, когда играл Лоськов их вообще никто не считал их начали считать лет 5-7 тому назад и обращать на это особое внимание, кстати у Блохина много голов и может быть и передач не мало, но кто их будет считать и зачем тем более он давно не наш он теперь иностранец. Так что всё это полная фигня в футболе ценится гол только за них дают очки победы и призы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+