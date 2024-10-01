Мостовой – о попытке Дзюбы побить рекорд Лоськова: «Почему не считаете у Мостового «гол+пас»?

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы форварда «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд чемпионата России по системе «гол+пас».

«Побьет ли Дзюба рекорд Лоськова? Это что, хоккей? У нас такой системы не было, хотя мы в тот же футбол играли таким же круглым мячом. Почему‑то никто не считал. А сейчас «гол+пас»… Мы что, в другой футбол играли?

Почему не считаете у Мостового «гол+пас»? У меня передач больше, чем у многих волос на голове. Но никто ничего не считает. Глупости! Побьет – и побьет, мне какая разница», – сказал Мостовой.