Дьяков оценил вероятность перехода Дзюбы в «Спартак»

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

– Как думаете, не ошибка ли, что топ-клубы не решили подписывать Артема?

– Кто его знает, значит топ-клубы не захотели. Я, в принципе, так и думал, что вряд ли кто-то из топов его подпишет. Все-таки возраст. Такой команде пригодился. Понятно, он все, что можно уже выиграл. Осталось рекорд Кержакова побить, чуть-чуть осталось. В этом сезоне гештальт закроет.

– Как считаете, долго ли 36-летний Дзюба сможет выдавать такие результаты?

– Для нападающего 36 лет это нормально. Еще год-два может поиграть. Мы видим, что Роналду до 40 играет в Саудовской Аравии. Примеры есть, тот же Ибрагимович долго играл. Если будет тренироваться и должным образом относиться, то будет играть. Стимул, который, у него есть будет его вдохновлять и помогать играть.

– Вы видите Дзюбу в будущем в каком-нибудь топ-клубе России?

– Это тяжело, маловероятно. Топовые команды редко делают ставку на таких возрастных игроков. Если бы он продолжал играть за «Зенит», то это одно, а после «Акрона» перейти в какой-нибудь «Спартак» маловероятно. Большие клубы делают ставку на более молодых игроков.