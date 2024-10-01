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    Дьяков оценил вероятность перехода Дзюбы в «Спартак»

    Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

    – Как думаете, не ошибка ли, что топ-клубы не решили подписывать Артема?

    – Кто его знает, значит топ-клубы не захотели. Я, в принципе, так и думал, что вряд ли кто-то из топов его подпишет. Все-таки возраст. Такой команде пригодился. Понятно, он все, что можно уже выиграл. Осталось рекорд Кержакова побить, чуть-чуть осталось. В этом сезоне гештальт закроет.

    – Как считаете, долго ли 36-летний Дзюба сможет выдавать такие результаты?

    – Для нападающего 36 лет это нормально. Еще год-два может поиграть. Мы видим, что Роналду до 40 играет в Саудовской Аравии. Примеры есть, тот же Ибрагимович долго играл. Если будет тренироваться и должным образом относиться, то будет играть. Стимул, который, у него есть будет его вдохновлять и помогать играть.

    – Вы видите Дзюбу в будущем в каком-нибудь топ-клубе России?

    – Это тяжело, маловероятно. Топовые команды редко делают ставку на таких возрастных игроков. Если бы он продолжал играть за «Зенит», то это одно, а после «Акрона» перейти в какой-нибудь «Спартак» маловероятно. Большие клубы делают ставку на более молодых игроков.

    • Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента в сентябре.
    • После 4 матчей в составе тольяттинского клуба у 36-летнего форварда 1 гол и 3 результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днём»

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    01.10.2024 09:38
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1727767541
    "После «Акрона» перейти в какой-нибудь «Спартак» маловероятно". Ну почему же. Какой-нибудь костромской на халяву с удовольствием возьмёт.
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    NewLife
    1727773248
    Какой то Дьяков писдит ни о чем)
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    alefreddy
    1727790636
    разговор ни о чем
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