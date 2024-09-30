Павлюченко назвал причину падения интереса к футболу в России

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко отреагировал на новость, что 77 процентов жителей страны равнодушны к футболу.

«Думаю, интерес пропал у болельщиков, потому что ввели Fan ID. Многие не хотят приходить из-за этого, хотя эту систему ввели пару лет назад. Знаю, что болельщики теперь стали смотреть футбол по телевизору.

Например, на матчах «Ростова» или «Факела» – полные трибуны. За последние годы не так часто хожу на стадионы, но был на нескольких матчах «Спартака». Около 15-20 тысяч приходят, если матчи с сильными клубами, а то и больше.

Если приедут команды из второй половины таблицы, то такие матчи вызывают меньше интереса. Но в нашей стране футбол является спортом номером один. Да, футбол часто ругали, но всe равно люди играют и занимаются футболом», – сказал Павлюченко.