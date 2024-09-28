Гвардиола отреагировал на слова о войне с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова защитника «Арсенала» Габриэла Магальяэса о войне между клубами.

«Я бы сказал, что иногда эмоции зашкаливают. Габриэл прекрасно высказался об этом на пресс-конференции после матча: что это война, нужно провоцировать соперника, подталкивать его. В конце концов, что тут можно сделать?

Так что ладно, если ты провоцируешь меня, то вот он я. Хотите войну? Теперь мы воюем.

Я понимаю тот тип вызова, который бросает «Арсенал», – сказал Гвардиола.