Гвардиола отреагировал на слова о войне с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова защитника «Арсенала» Габриэла Магальяэса о войне между клубами.
«Я бы сказал, что иногда эмоции зашкаливают. Габриэл прекрасно высказался об этом на пресс-конференции после матча: что это война, нужно провоцировать соперника, подталкивать его. В конце концов, что тут можно сделать?
Так что ладно, если ты провоцируешь меня, то вот он я. Хотите войну? Теперь мы воюем.
Я понимаю тот тип вызова, который бросает «Арсенал», – сказал Гвардиола.
- 22 сентября в конце матча 5-го тура АПЛ между командами форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд бросил мяч в голову Габриэлу. Бразилец впоследствии назвал провокации нормальным явлением. Игра закончилась ничьей 2:2.
- «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 13 очками, у «Арсенала» – 11 очков.
Источник: ESPN