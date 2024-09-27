В «Пари НН» объяснили, почему не взяли Черышева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, почему клуб не предложил контракт Денису Черышеву.

– Мы переговоры с Денисом не вели. Просто присматривались, анализировали его кандидатуру.

– Чем-то остались недовольны, поэтому не начали переговоры?

– Всем были довольны. Параллельно же несколько процессов идет. Там большая конкуренция на позицию. Мы отталкивались от мнения тренера.