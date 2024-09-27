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  • «Удинезе» – «Интер»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Италии – 28 сентября

«Удинезе» – «Интер»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Италии – 28 сентября

27 сентября 2024, 18:57

В 6-м туре итальянской Серии А встретятся «Удинезе» и «Интер». Матч пройдет на стадионе «Удинезе Арена», и обе команды намерены использовать эту встречу, чтобы укрепить свои позиции в чемпионате. «Удинезе» занимает 3-е место с 10 очками и показывает уверенную игру на старте сезона. «Интер» же после поражения в миланском дерби находится на 6-й позиции с 8 очками, но команда Симоне Индзаги стремится реабилитироваться и вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы.

Анализ команды «Удинезе»

Под руководством Косты Руньяича «Удинезе» демонстрирует боевой характер и высокий уровень игры в атаке. Команда стабильно забивает в последних матчах, и Лоренцо Лукка, являясь лучшим бомбардиром с 4 голами, активно способствует успехам клуба. Однако слабое место «Удинезе» – оборона, которая допускает ошибки, особенно в играх против более статусных соперников. В последних 5 матчах команда пропустила 7 голов, что составляет в среднем 1.40 за игру.

Последние 5 матчей:

  • Удинезе 3:1 Салернитана (Кубок)

  • Рома 3:0 Удинезе

  • Парма 2:3 Удинезе

  • Удинезе 1:0 Комо

  • Удинезе 2:1 Лацио

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

  • Пропускает в 3 последних матчах.

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.

Анализ команды «Интер»

«Интер» начал сезон с хорошей формой, но последнее поражение в дерби от «Милана» (1:2) показало, что команда нуждается в дополнительной стабильности. Лучший бомбардир – Маркус Тюрам, забивший 5 мячей, активно поддерживает атаку, но в матчах против серьезных оппонентов «Интер» иногда испытывает проблемы. За последние 5 матчей команда пропустила всего 3 гола, что делает оборону «Интера» одной из самых надежных в Серии А.

Последние 5 матчей:

  • Интер 1:2 Милан

  • Манчестер Сити 0:0 Интер (Лига чемпионов)

  • Монца 1:1 Интер

  • Интер 4:0 Аталанта

  • Интер 2:0 Лечче

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

  • Забивает в 7 последних матчах против «Удинезе».

Тактический разбор

Ожидается, что «Интер» будет стремиться контролировать игру с первых минут, используя сильную полузащиту и эффективные фланговые атаки. В свою очередь, «Удинезе» постарается действовать на контратаках и использовать стандартные положения, что традиционно приносит результат против команд, играющих в атакующий футбол. Однако, учитывая проблемы «Удинезе» в обороне, «Интер» имеет все шансы воспользоваться уязвимостью хозяев и добиться результата.

Личные встречи

  • 8 апреля 2024 года: Удинезе 1:2 Интер

  • 9 декабря 2023 года: Интер 4:0 Удинезе

  • 18 февраля 2023 года: Интер 3:1 Удинезе

  • 18 сентября 2022 года: Удинезе 3:1 Интер

  • 1 мая 2022 года: Удинезе 1:2 Интер

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Удинезе»: 4.00

  • Ничья: 3.60

  • Победа «Интера»: 1.90

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Победа «Интера» (1.90). Гости демонстрируют более стабильную форму и имеют хорошую статистику против «Удинезе».

  • Умеренная ставка: Тотал больше 2,5 голов (1.80). Обе команды активно забивают, и у «Удинезе» есть проблемы в защите, что может привести к результативному матчу.

  • Более рискованная ставка: Оба забьют – Да (1.75). «Удинезе» играет дома и постарается навязать борьбу, а «Интер» почти всегда пропускает в гостевых встречах.

Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.90.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Прогнозы Интер Удинезе
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