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  • «Реал Сосьедад» – «Валенсия»: прогноз на матч 8-го тура чемпионата Испании – 28 сентября

«Реал Сосьедад» – «Валенсия»: прогноз на матч 8-го тура чемпионата Испании – 28 сентября

27 сентября 2024, 18:49

В 8-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Валенсию». Обе команды испытывают трудности в этом сезоне и занимают нижние строчки таблицы. «Реал Сосьедад» располагается на 16-м месте с 5 очками, а «Валенсия» занимает 17-е место с таким же количеством очков. Оба клуба имеют проблемы с результативностью и находятся в поиске стабильности. Это делает предстоящий поединок крайне важным для каждой команды, ведь победа может стать поворотным моментом в их текущем сезоне.

Анализ команды «Реал Сосьедад»

Под руководством Иманола Альгуасиля «Реал Сосьедад» демонстрирует невыразительные результаты. Команда не выигрывает в 6 последних матчах и забила всего 1 гол в последних 5 играх. Отсутствие стабильности в атаке заметно, а главный бомбардир Браис Мендес имеет на своем счету всего 1 гол в 5 матчах. В обороне «Сосьедад» действует надежнее: команда пропустила только 4 гола в последних 5 играх, что составляет 0.80 гола за матч.

Последние 5 матчей:

  • Ницца 1:1 Реал Сосьедад

  • Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад

  • Мальорка 1:0 Реал Сосьедад

  • Реал Сосьедад 0:2 Реал Мадрид

  • Хетафе 0:0 Реал Сосьедад

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Забивает в среднем 0.20 гола за игру.

  • Не выигрывает в 6 последних матчах.

  • Пропускает в 4 последних матчах.

  • Не проигрывает «Валенсии» в 6 из 8 последних встреч.

Анализ команды «Валенсия»

«Валенсия» под руководством Рубена Барахи также испытывает серьезные проблемы в атаке. Команда забила всего 3 гола в последних 5 матчах, что составляет 0.60 гола за игру. Однако «Валенсия» сумела стабилизировать игру в обороне, пропустив всего 5 мячей за те же 5 игр (1.00 гола за матч). На выезде команда выступает крайне неудачно, проиграв 5 последних гостевых матчей в рамках Примеры. Лучший бомбардир – Уго Дуро с 2 голами в 5 матчах, что подчеркивает дефицит креатива в нападении.

Последние 5 матчей:

  • Валенсия 0:0 Осасуна

  • Валенсия 2:0 Жирона

  • Атлетико 3:0 Валенсия

  • Валенсия 1:1 Вильярреал

  • Атлетик 1:0 Валенсия

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

  • Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах.

  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей.

  • Сыграла 3 из 5 последних матчей на «низ».

Тактический разбор

Обе команды имеют серьезные проблемы с реализацией голевых моментов, что делает этот матч, скорее всего, закрытым и с небольшим количеством голов. «Реал Сосьедад» постарается действовать от обороны, чтобы прервать серию без побед, тогда как «Валенсия», вероятно, сделает ставку на контратаки. Очные встречи этих команд также не отличаются высокой результативностью: в 4 из 5 последних матчей между этими командами фиксировалось менее 2.5 голов.

Личные встречи

  • 16 мая 2024 года: Реал Сосьедад 1:0 Валенсия

  • 27 сентября 2023 года: Валенсия 0:1 Реал Сосьедад

  • 25 февраля 2023 года: Валенсия 1:0 Реал Сосьедад

  • 6 ноября 2022 года: Реал Сосьедад 1:1 Валенсия

  • 6 февраля 2022 года: Валенсия 0:0 Реал Сосьедад

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Реал Сосьедад»: 2.10

  • Ничья: 3.20

  • Победа «Валенсии»: 3.60

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Тотал меньше 2,5 голов (1.65). Обе команды демонстрируют слабую результативность и надежную игру в обороне.

  • Умеренная ставка: Ничья в первом тайме (2.10). Учитывая осторожный подход обоих тренеров, первая половина матча, вероятно, завершится без забитых голов.

  • Более рискованная ставка: Победа «Реал Сосьедад» с минимальным преимуществом 1:0 (6.50). «Сосьедад» играет дома и имеет небольшое преимущество, учитывая недавние очные встречи.

Рекомендация: Тотал меньше 2,5 голов за коэффициент 1.65.

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Прогнозы Валенсия Реал Сосьедад
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