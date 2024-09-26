Бышовец оценил приглашение Глушакова в «Химки»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сказал, что не понимает, почему «Химки» подписали летом полузащитника Дениса Глушакова.
«Приглашение игроков в возрасте – это всегда проблема. Это как и в жизни – проблемы в жизни идут от стариков. Наверное, я уже в том возрасте, чтобы так сказать.
Не у всех хватает возможностей жить в возрасте по своим силам, распределяя их. Есть выражение – видеть стал хуже, но зорче. Сил стало меньше, но зато распределяю лучше!
Если говорить о приглашении Глушакова в «Химки», то я его не понимаю. На его позиции требуется интенсивная и объемная работа, нужно играть от штрафной до штрафной. Возрастным игрокам прежде всего нужно думать о том, как использовать свой игровой опыт уже на дальнейшей стадии», – сказал Бышовец.
- Ранее генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что 37‑летний Глушаков не тренируется с командой по решению тренерского штаба.
- Сам хавбек сообщал, что его отправили во вторую команду, но у него нет конфликта с тренерами.
- Глушаков перешел в «Химки» летом и провел за команду 8 матчей.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.