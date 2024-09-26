Бышовец оценил приглашение Глушакова в «Химки»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сказал, что не понимает, почему «Химки» подписали летом полузащитника Дениса Глушакова.

«Приглашение игроков в возрасте – это всегда проблема. Это как и в жизни – проблемы в жизни идут от стариков. Наверное, я уже в том возрасте, чтобы так сказать.

Не у всех хватает возможностей жить в возрасте по своим силам, распределяя их. Есть выражение – видеть стал хуже, но зорче. Сил стало меньше, но зато распределяю лучше!

Если говорить о приглашении Глушакова в «Химки», то я его не понимаю. На его позиции требуется интенсивная и объемная работа, нужно играть от штрафной до штрафной. Возрастным игрокам прежде всего нужно думать о том, как использовать свой игровой опыт уже на дальнейшей стадии», – сказал Бышовец.