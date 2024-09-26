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Бышовец оценил приглашение Глушакова в «Химки»

26 сентября 2024, 19:04
2

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сказал, что не понимает, почему «Химки» подписали летом полузащитника Дениса Глушакова.

«Приглашение игроков в возрасте – это всегда проблема. Это как и в жизни – проблемы в жизни идут от стариков. Наверное, я уже в том возрасте, чтобы так сказать.

Не у всех хватает возможностей жить в возрасте по своим силам, распределяя их. Есть выражение – видеть стал хуже, но зорче. Сил стало меньше, но зато распределяю лучше!

Если говорить о приглашении Глушакова в «Химки», то я его не понимаю. На его позиции требуется интенсивная и объемная работа, нужно играть от штрафной до штрафной. Возрастным игрокам прежде всего нужно думать о том, как использовать свой игровой опыт уже на дальнейшей стадии», – сказал Бышовец.

  • Ранее генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что 37‑летний Глушаков не тренируется с командой по решению тренерского штаба.
  • Сам хавбек сообщал, что его отправили во вторую команду, но у него нет конфликта с тренерами.
  • Глушаков перешел в «Химки» летом и провел за команду 8 матчей.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис Бышовец Анатолий
Комментарии (2)
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Цугундeр
1727367448
Браво, БАФ!)
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...уефан
1727368229
...ну, вот! Это, наверное самый мудрый комментарий по поводу потуг Глушакова...
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