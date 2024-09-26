Джорджина вспомнила свою реакцию на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Джорджина Родригес призналась, что ее обрадовала новость о расторжении контракта между Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» осенью 2022 года.

«Когда Криштиану сказал мне, что будет играть за «Аль-Наср», я испытала огромное облегчение. Потому что я действительно хотела покинуть Манчестер», – сказала Джорджина.