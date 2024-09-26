Джорджина вспомнила свою реакцию на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Джорджина Родригес призналась, что ее обрадовала новость о расторжении контракта между Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» осенью 2022 года.
«Когда Криштиану сказал мне, что будет играть за «Аль-Наср», я испытала огромное облегчение. Потому что я действительно хотела покинуть Манчестер», – сказала Джорджина.
- Перед уходом португалец дал скандальное интервью Пирсу Моргану.
- В течение сезона-2022/23 у Роналду был конфликт с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.
- В «Аль-Насре» форварду платят 200 млн евро в год.
Источник: Marca