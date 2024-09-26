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  • Джорджина вспомнила свою реакцию на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Джорджина вспомнила свою реакцию на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

26 сентября 2024, 09:35
1

Джорджина Родригес призналась, что ее обрадовала новость о расторжении контракта между Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» осенью 2022 года.

«Когда Криштиану сказал мне, что будет играть за «Аль-Наср», я испытала огромное облегчение. Потому что я действительно хотела покинуть Манчестер», – сказала Джорджина.

  • Перед уходом португалец дал скандальное интервью Пирсу Моргану.
  • В течение сезона-2022/23 у Роналду был конфликт с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.
  • В «Аль-Насре» форварду платят 200 млн евро в год.

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Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Родригес Джорджина
Комментарии (1)
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mutabor0992
1727385040
И она потекла!гыыы
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