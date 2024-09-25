Бышовец высказался о переходе Джикии в «Химки»

Анатолий Бышовец считает, что Георгий Джикия может оказаться в более статусном клубе после «Химок».
«У меня остались очень хорошие впечатления от общения с Джикией. Его профессиональные качества не вызывают сомнений. Он был капитаном «Спартака», а это говорит об уважении партнеров к нему.
«Химкам» повезло, что в их составе появился такой футболист. Единственная проблема Джикии в том, что он не смог подготовиться к сезону с командой. Ему нужно время, чтобы набрать форму.
У Джикии есть все качества, чтобы после «Химок» пойти на повышение», – сказал Бышовец.
- Центральный защитник заключил с подмосковным клубом контракт по схеме «1+1».
- Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
- До «Химок» Джикия 7,5 лет провел в «Спартаке».
Источник: «РБ Спорт»