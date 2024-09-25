Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Мальме» – «Рейнджерс»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября

    «Мальме» – «Рейнджерс»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября

    В 1-м туре группового этапа Лиги Европы шведский «Мальме» принимает шотландский «Рейнджерс» на стадионе «Сведбанк Стэдион». Обе команды показывают сильные результаты в своих национальных чемпионатах, что добавляет интриги этому противостоянию. «Мальме» традиционно силен на домашнем поле, в то время как «Рейнджерс» демонстрирует атакующую мощь и высокую результативность.

    Анализ команды «Мальме»

    Под руководством Хенрика Ридстрема «Мальме» показывает стабильные результаты, особенно в обороне. Команда не пропускала в 4 из последних 5 матчей, что говорит о надежной защите. Однако в атаке команда забивает чуть более 1 гола за матч, но в ключевых встречах, таких как против «Юргордена», команда демонстрировала силу, забив 4 гола. Несмотря на поражение от «Спарты» в Лиге чемпионов, «Мальме» остается крепким соперником на своем поле.

    Последние 5 матчей:

    • Мальме 4:0 Хэкен

    • ГАИС 0:0 Мальме

    • АИК 0:0 Мальме

    • Мальме 4:0 Юргорден

    • Спарта Прага 2:0 Мальме

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Не пропускает в 4 последних матчах.

    Анализ команды «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» под руководством Филиппа Клемана продолжает впечатлять своей атакующей игрой. Команда забила 12 голов в последних 5 матчах, пропустив лишь 3. В последних встречах шотландцы показывают высокую результативность, особенно в кубковых играх, что делает их опасным соперником для любой команды. Несмотря на поражение от «Селтика», «Рейнджерс» остается фаворитом на выездные матчи, демонстрируя стабильную игру в обороне и атаке.

    Последние 5 матчей:

    • Рейнджерс 3:0 Данди

    • Данди Юнайтед 0:1 Рейнджерс

    • Селтик 3:0 Рейнджерс

    • Рейнджерс 6:0 Росс Каунти

    • Рейнджерс 2:0 Сент-Джонстон

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

    • Забивает в среднем 2.40 гола за игру.

    • Забивает в 3 последних матчах против «Мальме».

    Тактический разбор

    Обе команды демонстрируют сильные результаты, однако «Мальме» играет в более закрытый футбол, ориентируясь на защиту, в то время как «Рейнджерс» строит свою игру вокруг атакующих возможностей. Игра обещает быть тактически интересной: «Мальме» будет стараться сыграть на удержание и защиту, в то время как «Рейнджерс» будут активно атаковать. История личных встреч говорит в пользу шведского клуба, который уже выигрывал у «Рейнджерс».

    Личные встречи

    • 10 августа 2021 года: Рейнджерс 1:2 Мальме (Лига чемпионов)

    • 3 августа 2021 года: Мальме 2:1 Рейнджерс (Лига чемпионов)

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Мальме»: 2.50

    • Ничья: 3.20

    • Победа «Рейнджерс»: 2.70

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – да (1.80). Оба клуба показывают хорошую результативность, особенно в еврокубках.

    • Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.00). Учитывая атакующую игру «Рейнджерс» и надежность «Мальме» дома, можно ожидать результативную игру.

    • Более рискованная ставка: Победа «Мальме» с форой (0) (2.00). Шведский клуб силен на своем поле и уже имеет положительный опыт против «Рейнджерс».

    Рекомендация: Победа «Мальме» с форой (0) за коэффициент 2.00.

    Новости по теме
    «Мальме» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2024 12:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+