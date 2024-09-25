В 1-м туре группового этапа Лиги Европы шведский «Мальме» принимает шотландский «Рейнджерс» на стадионе «Сведбанк Стэдион». Обе команды показывают сильные результаты в своих национальных чемпионатах, что добавляет интриги этому противостоянию. «Мальме» традиционно силен на домашнем поле, в то время как «Рейнджерс» демонстрирует атакующую мощь и высокую результативность.

Анализ команды «Мальме»

Под руководством Хенрика Ридстрема «Мальме» показывает стабильные результаты, особенно в обороне. Команда не пропускала в 4 из последних 5 матчей, что говорит о надежной защите. Однако в атаке команда забивает чуть более 1 гола за матч, но в ключевых встречах, таких как против «Юргордена», команда демонстрировала силу, забив 4 гола. Несмотря на поражение от «Спарты» в Лиге чемпионов, «Мальме» остается крепким соперником на своем поле.

Последние 5 матчей:

Мальме 4:0 Хэкен

ГАИС 0:0 Мальме

АИК 0:0 Мальме

Мальме 4:0 Юргорден

Спарта Прага 2:0 Мальме

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Не пропускает в 4 последних матчах.

Анализ команды «Рейнджерс»

«Рейнджерс» под руководством Филиппа Клемана продолжает впечатлять своей атакующей игрой. Команда забила 12 голов в последних 5 матчах, пропустив лишь 3. В последних встречах шотландцы показывают высокую результативность, особенно в кубковых играх, что делает их опасным соперником для любой команды. Несмотря на поражение от «Селтика», «Рейнджерс» остается фаворитом на выездные матчи, демонстрируя стабильную игру в обороне и атаке.

Последние 5 матчей:

Рейнджерс 3:0 Данди

Данди Юнайтед 0:1 Рейнджерс

Селтик 3:0 Рейнджерс

Рейнджерс 6:0 Росс Каунти

Рейнджерс 2:0 Сент-Джонстон

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Забивает в среднем 2.40 гола за игру.

Забивает в 3 последних матчах против «Мальме».

Тактический разбор

Обе команды демонстрируют сильные результаты, однако «Мальме» играет в более закрытый футбол, ориентируясь на защиту, в то время как «Рейнджерс» строит свою игру вокруг атакующих возможностей. Игра обещает быть тактически интересной: «Мальме» будет стараться сыграть на удержание и защиту, в то время как «Рейнджерс» будут активно атаковать. История личных встреч говорит в пользу шведского клуба, который уже выигрывал у «Рейнджерс».

Личные встречи

10 августа 2021 года: Рейнджерс 1:2 Мальме (Лига чемпионов)

3 августа 2021 года: Мальме 2:1 Рейнджерс (Лига чемпионов)

Коэффициенты букмекера:

Победа «Мальме»: 2.50

Ничья: 3.20

Победа «Рейнджерс»: 2.70

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Обе команды забьют – да (1.80). Оба клуба показывают хорошую результативность, особенно в еврокубках.

Умеренная ставка : Тотал больше 2.5 голов (2.00). Учитывая атакующую игру «Рейнджерс» и надежность «Мальме» дома, можно ожидать результативную игру.

Более рискованная ставка: Победа «Мальме» с форой (0) (2.00). Шведский клуб силен на своем поле и уже имеет положительный опыт против «Рейнджерс».

Рекомендация: Победа «Мальме» с форой (0) за коэффициент 2.00.