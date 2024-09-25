Радимов сделал предположение о будущем Абаскаля

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов предположил, что Гильермо Абаскаль станет новым главным тренером «Химок», сменив Франка Артигу.

– В испанской прессе все посмеялись, как все быстро случилось у Абаскаля с «Гранадой». Но это же профессиональный футбол. Понятно было, что это афера огромнейшая.

Это только в нашем клубе, в «Спартаке» в нем видели хороший потенциал, давали ему время адаптироваться. В этой ситуации полтора года выиграл только Абаскаль: заработал бабок, поучился на хорошей команде. А что выиграл «Спартак», я не знаю.

Испанцы дураки, что ли? Они чемпионы Европы, олимпийские чемпионы. Шесть туров не получилось – до свидания. Но сейчас, как я понимаю, он поедет в «Химки»... Или куда-то еще в Россию. Он же не просто так приехал.

Где ему в Испании такие деньги заплатят? Нигде. А в «Химках» он сейчас придет, сменит своего соотечественника, у которого уже пять или шесть туров команда забить не может

И там тренер испанец говорит, что у него очень много игроков на тренировках, 43 человека тренировать невозможно. А Абаскаль придет и скажет: а я могу, давайте, я буду тренировать.

– То есть, думаете, дни Артиги в «Химках» сочтены?

– Он начал критиковать руководство. Конечно, сочтены. Кого первого уберут? Вот Артигу и уберут. И поставят сейчас тренера, который согласится тренировать все 43 человека.