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    Радимов сделал предположение о будущем Абаскаля

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов предположил, что Гильермо Абаскаль станет новым главным тренером «Химок», сменив Франка Артигу.

    – В испанской прессе все посмеялись, как все быстро случилось у Абаскаля с «Гранадой». Но это же профессиональный футбол. Понятно было, что это афера огромнейшая.

    Это только в нашем клубе, в «Спартаке» в нем видели хороший потенциал, давали ему время адаптироваться. В этой ситуации полтора года выиграл только Абаскаль: заработал бабок, поучился на хорошей команде. А что выиграл «Спартак», я не знаю.

    Испанцы дураки, что ли? Они чемпионы Европы, олимпийские чемпионы. Шесть туров не получилось – до свидания. Но сейчас, как я понимаю, он поедет в «Химки»... Или куда-то еще в Россию. Он же не просто так приехал.

    Где ему в Испании такие деньги заплатят? Нигде. А в «Химках» он сейчас придет, сменит своего соотечественника, у которого уже пять или шесть туров команда забить не может

    И там тренер испанец говорит, что у него очень много игроков на тренировках, 43 человека тренировать невозможно. А Абаскаль придет и скажет: а я могу, давайте, я буду тренировать.

    – То есть, думаете, дни Артиги в «Химках» сочтены?

    – Он начал критиковать руководство. Конечно, сочтены. Кого первого уберут? Вот Артигу и уберут. И поставят сейчас тренера, который согласится тренировать все 43 человека.

    • Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Гранады» после первых шести матчей нового сезона, в которых команда набрала шесть очков в Сегунде.
    • Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года. Под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне‑2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.09.2024 11:57
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    Комментарии (13)
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    Гор--google
    1727256957
    Ну пусть этого Садигова или как его там,хозяина Химок получит.Может ума в будущем прибавится,хотя вряд ли
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    Лицом_на_клаве
    1727258350
    Этот физрук быстро опустит Химки в Пердив, а затем и во 2 лигу.
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    FCSpartakM
    1727260242
    Практически про каждого так говорили иностранца в Спартаке. В итоге Тедеско в сборной Бельгии через Лейпциг, Ваноли лучший тренер месяца с Торино, про Эмери вообще и говорить нечего. Абаскаль на старте выдал те же 16 очков, как и Станкович в этом.
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    ivany4
    1727268692
    Нести Радимову ахинею не впервой.)) Информация к размышлению(для эхсперта): Абаскаль принял команду на 9-7 месте, и за полтора, Абаскаль, взял бронзу. Ну а свои "эксперименты", он подробно описывал в прессе и многие с ним соглашались. Вот только у Радимова и ему подобных все тренеры Спартака "физруки", а игроки Спартака - небожители и безгрешны.)) По мне так, гонения на Абаскаля местными тренеришками, вызваны только завистью на его взгляды на современный футбол и методы работы.
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    Питерский князь
    1727272197
    Будет круто, если Абаскаль перейдет в Химки и прыгнет в таблице выше срамтака! :)))
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    andr45
    1727280440
    «Они [ИСПАНИЯ] чемпионы Европы, олимпийские чемпионы» Да уж не чета рассейскому футболу) Приходят какие-то проходимцы, аферисты, клоуны и т. д.,понимаешт ли, и сразу же завоевывают Суперкубки, золотые и бронзовые медали(( А рассейские тренеришки, как, например Буланов (в девичестве Радимов) вынуждены злобствовать на матч ТВ и тренировать команды Медиалиги))))
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