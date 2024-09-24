Орлов оценил справедливость вручения «Золотого мяча» Винисиусу

Геннадий Орлов ответил, заслужил ли Винисиус Жуниор выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

Сообщалось, что бразильский вингер «Реала» возьмет престижную награду 28 октября в Париже.

«Конечно, у Месси и Роналду биография и история гораздо богаче, чем у Винисиуса. Но они просто постарели, а этот молодой. Но набор технических элементов у тех больше.

Мы можем констатировать, что все претенденты на этот «Золотой мяч» уступают Месси и Роналду в расцвете сил. Мнения и тогда постоянно раздваивались – Лео или Криштиану? – а сейчас, когда гегемония этих двух закончилась, споров вокруг этих конкурсов будет ещe больше.

Всe это очень субъективные вещи. Всe равно что «Оскар» в Голливуде. Редко все единогласно отдают предпочтение одному игроку.

Так было несколько раз с Месси, несколько раз с Роналду, когда они блистали ярче всех. Винисиус, конечно, сильный, мощный, но я бы не сказал, что он выделяется среди всех особенно.

Хотя за счeт переключения скоростей он убегает от защитников, и его трудно удержать. Но главное – он в «Реале», и он там одна из первых скрипок», – сказал Орлов.