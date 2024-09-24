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    • Орлов оценил справедливость вручения «Золотого мяча» Винисиусу

    Орлов оценил справедливость вручения «Золотого мяча» Винисиусу

    Геннадий Орлов ответил, заслужил ли Винисиус Жуниор выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

    Сообщалось, что бразильский вингер «Реала» возьмет престижную награду 28 октября в Париже.

    «Конечно, у Месси и Роналду биография и история гораздо богаче, чем у Винисиуса. Но они просто постарели, а этот молодой. Но набор технических элементов у тех больше.

    Мы можем констатировать, что все претенденты на этот «Золотой мяч» уступают Месси и Роналду в расцвете сил. Мнения и тогда постоянно раздваивались – Лео или Криштиану? – а сейчас, когда гегемония этих двух закончилась, споров вокруг этих конкурсов будет ещe больше.

    Всe это очень субъективные вещи. Всe равно что «Оскар» в Голливуде. Редко все единогласно отдают предпочтение одному игроку.

    Так было несколько раз с Месси, несколько раз с Роналду, когда они блистали ярче всех. Винисиус, конечно, сильный, мощный, но я бы не сказал, что он выделяется среди всех особенно.

    Хотя за счeт переключения скоростей он убегает от защитников, и его трудно удержать. Но главное – он в «Реале», и он там одна из первых скрипок», – сказал Орлов.

    • 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали в начале сентября – полный список можно посмотреть здесь.
    • В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.
    • В 49 матчах он забил 26 голов и сделал 13 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.09.2024 21:57
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    Комментарии (14)
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    Питерский князь
    1727205855
    Болельщики Локо недоумевают, а где Батраков!? :))))
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    BRO_football
    1727207456
    Кому угодно! Хоть Артёму Дзюбе! Только не Роналду и Месси! Надоели они уже за столько лет!
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    russkiisergei
    1727208494
    странно , что этот маразматик не предложил отдать ЗМ кому нибудь из позора Российского футбола!!!
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    DeStar
    1727212126
    ну раскидал по факту , я такого же мнения. Что нынче нет явно выделяющихся игроков, и если выбирать из тех кто был более ярок - вини, имхо, главный претендент. За то что тащил реал в прошлом сезоне, он был лучшим в реале, а реал был лучшим в прошлом сезоне, вот и вся логика нынешнего ЗМ - ну и она простая и логичная смотрим какой клуб был лучше всех, и выбираем его лучшего игрока. Раньше роналду и месси брали ЗМ даже если их клуб лч не брал ,потому что они индивидуально могли провести супер яркие сезоны независимо от результатов команды ,сейчас таких игроков нет
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    Марк Аврелий!
    1727253674
    А жюри французского журнала France Footbal в курсе мнения Орлова? Знают ли они кто такой Орлов?
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