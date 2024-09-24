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    • В Госдуме отреагировали на решение ФИФА не отстранять Израиль

    В Госдуме отреагировали на решение ФИФА не отстранять Израиль

    Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение ФИФА не отстранять Израиль по просьбе Палестины.

    «Мы уже привыкли, к сожалению. Как минимум, действуют двойные стандарты, а как максимум, для каждой отдельной страны есть определенные стандарты.

    России, судя по всему, ничего нельзя. Любое действие нашей страны воспринимают как запрещенное, дисквалифицируют спортсменов. Если Израиль играет на международных турнирах ФИФА, в чем проблема допустить Россию? Не надо разбираться, кто прав, а кто виноват, спортсмены не должны быть заложниками ситуации.

    Чиновники ФИФА не принадлежат себе, их действия регулируются не спортсменами, не чиновниками, а бизнесменами, политиками, теневыми дельцами, которые решают геополитические задачи. Россия и Беларусь стали заложниками глобальных проблем. Ситуация с Израилем – четкое тому подтверждение», – сказал Свищев.

    • Израиль, как и Россия, ведет военные действия.
    • Россию отстранили в 2022 году.
    • Ближайший соперник сборной России неизвестен.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2024 19:59
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    Комментарии (18)
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    qwertyйцукен
    1727197679
    Если Израиль играет на международных турнирах ФИФА, в чем проблема допустить Россию? ====== Россию отстранили за то, что она напала.А на Израиль напали и он дает ответку.Поэтому Израиль играет, а Россия изгой.
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    BRO_football
    1727207316
    Нет там никаких ***** стандартов. Если и отстранять от футбола, то Сектор Газа. Они первыми напали, значит они и виноваты. А Израиль лишь отвечает.
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    Oldtrafford83
    1727239647
    Судя по комментариям методичка у либерах всё та же!
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