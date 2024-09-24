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    • Реакция УЕФА на информацию о желании стран частично снять бан с России

    Реакция УЕФА на информацию о желании стран частично снять бан с России

    В пресс-службе УЕФА прокомментировали слова главы Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.

    • Барменкулов сообщил, что большинство стран УЕФА готовы снять бан с России, но только для команд не старше 18 лет.

    «Поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер, по просьбе и взаимному согласию всех участников УЕФА будет соблюдать это соглашение и не разглашать никаких деталей.

    Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков», – сказали в УЕФА.

    • Россию отстранили в 2022 году.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: ТАСС

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    24.09.2024 19:39
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1727196232
    Доверие и УЕФА вещи несовместные.
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    Питерский князь
    1727197511
    Уверен, что этот политизированый орган, с ног до головы, закроют при моей жизни. Интересно, это их не разочаровывает?
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    alex1951
    1727200417
    Щёрт знает что! Вся жизнь нам долбили ,что спорт вне полики... и что мы наблюдаем? Причем здесь футболеры? Они вам не политики,УЕФА губите их карьеру. **.......е Царя Всея Россискага - а пацаны тут причем ? Тьфу на вас!
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    The only one
    1727227145
    Любые организации, инициаторами создания которых были англосаксы и(или) янки изначально политизированные. В нужный для них момент по отмашке делают "фас"
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