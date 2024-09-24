Реакция УЕФА на информацию о желании стран частично снять бан с России

В пресс-службе УЕФА прокомментировали слова главы Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.

Барменкулов сообщил, что большинство стран УЕФА готовы снять бан с России, но только для команд не старше 18 лет.

«Поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер, по просьбе и взаимному согласию всех участников УЕФА будет соблюдать это соглашение и не разглашать никаких деталей.

Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков», – сказали в УЕФА.