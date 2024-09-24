Николсон перечислил россиян из «Спартака», способных заиграть в топ-5 лиг Европы

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон выделил партнеров, способных играть в топ-лигах Европы.

«В «Спартаке» много футболистов, которые могут заиграть в топ-5 лиг Европы. Например, Барко, Мартинс, Бонгонда. Если говорить о россиянах, то это Пруцев, Зиньковский, восходящая звезда Зорин – у него огромный потенциал.

На самом деле у нас много таких игроков. Будет нечестно, если я назову только одного или двух. У нас все игроки – топ!» – сказал ямаец.