Николсон перечислил россиян из «Спартака», способных заиграть в топ-5 лиг Европы

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон выделил партнеров, способных играть в топ-лигах Европы.
«В «Спартаке» много футболистов, которые могут заиграть в топ-5 лиг Европы. Например, Барко, Мартинс, Бонгонда. Если говорить о россиянах, то это Пруцев, Зиньковский, восходящая звезда Зорин – у него огромный потенциал.
На самом деле у нас много таких игроков. Будет нечестно, если я назову только одного или двух. У нас все игроки – топ!» – сказал ямаец.
- Николсон в прошлом сезоне вылетел с «Клермоном» из Лиги 1.
- Игрок в «Спартаке» с 2022 года.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.