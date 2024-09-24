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    • Николсон перечислил россиян из «Спартака», способных заиграть в топ-5 лиг Европы

    Николсон перечислил россиян из «Спартака», способных заиграть в топ-5 лиг Европы

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон выделил партнеров, способных играть в топ-лигах Европы.

    «В «Спартаке» много футболистов, которые могут заиграть в топ-5 лиг Европы. Например, Барко, Мартинс, Бонгонда. Если говорить о россиянах, то это Пруцев, Зиньковский, восходящая звезда Зорин – у него огромный потенциал.

    На самом деле у нас много таких игроков. Будет нечестно, если я назову только одного или двух. У нас все игроки – топ!» – сказал ямаец.

    • Николсон в прошлом сезоне вылетел с «Клермоном» из Лиги 1.
    • Игрок в «Спартаке» с 2022 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.09.2024 18:32
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    Комментарии (2)
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    k611
    1727200728
    Ну с Зиньковским он погорячился. Сейчас его игра соответствует лигам Азии к сожалению.
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