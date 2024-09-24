Николсон – о Промесе: «Надеюсь, что еще выйдем в ним вместе на поле»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон надеется еще выйти на поле с экс-вингером команды Квинси Промесом.

– Ты общаешься с Квинси Промесом?

– Да, я с ним на связи. Мы постоянно переписываемся.

– Веришь, что еще сыграешь вместе с ним?

– Я не знаю, произойдет ли это, но очень надеюсь, что мы еще выйдем с ним вместе на поле.