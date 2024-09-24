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    • Николсон – о Промесе: «Надеюсь, что еще выйдем в ним вместе на поле»

    Николсон – о Промесе: «Надеюсь, что еще выйдем в ним вместе на поле»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон надеется еще выйти на поле с экс-вингером команды Квинси Промесом.

    – Ты общаешься с Квинси Промесом?

    – Да, я с ним на связи. Мы постоянно переписываемся.

    – Веришь, что еще сыграешь вместе с ним?

    – Я не знаю, произойдет ли это, но очень надеюсь, что мы еще выйдем с ним вместе на поле.

    • В сентябре 32-летний Промес подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая, который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ.
    • Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
    • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.
    • В пятницу суд Амстердама провел досудебное заседание по обеим апелляциям Промеса.

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    Источник: Sport24

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    24.09.2024 13:27
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