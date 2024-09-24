Николсон – о Промесе: «Надеюсь, что еще выйдем в ним вместе на поле»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон надеется еще выйти на поле с экс-вингером команды Квинси Промесом.
– Ты общаешься с Квинси Промесом?
– Да, я с ним на связи. Мы постоянно переписываемся.
– Веришь, что еще сыграешь вместе с ним?
– Я не знаю, произойдет ли это, но очень надеюсь, что мы еще выйдем с ним вместе на поле.
- В сентябре 32-летний Промес подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая, который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ.
- Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.
- В пятницу суд Амстердама провел досудебное заседание по обеим апелляциям Промеса.