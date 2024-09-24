Угальде оценил взаимодействие с Барко

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился мнением об игре партнера по команде полузащитника Эсекьеля Барко.

«Барко – отличный футболист. Он всегда помогает команде на поле. Мне очень удобно играть с ним. У нас с Эсекьелем хорошая связь и взаимопонимание», – сказал Угальде.