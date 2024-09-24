Угальде оценил взаимодействие с Барко

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился мнением об игре партнера по команде полузащитника Эсекьеля Барко.
«Барко – отличный футболист. Он всегда помогает команде на поле. Мне очень удобно играть с ним. У нас с Эсекьелем хорошая связь и взаимопонимание», – сказал Угальде.
- 25-летний Эсекьель Барко перешeл в «Спартак» из «Ривер Плейта» 25 июля за 14 миллионов евро.
- В сезоне-2024/25 аргентинец провeл за московичей 10 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
- На счету Угальде 11 игр за «Спартак» в нынешнем сезоне, 7 голов и 1 голевой пас.