Колосков отреагировал на вызов Глушенкова в сборную России

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментровал включение в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Не надо критиковать Глушенкова за слова о сборной России. Максим же не сказал, что не будет играть в национальной команде. Да, он заявил, что как для игрока, ему полезнее потренироваться с Венделом и другими бразильскими футболистами в составе «Зенита», чем сыграть с Вьетнамом.

Ну и чего здесь такого, какой здесь криминал? Человек высказал свое мнение. Почему за это надо его хулить, сразу ставить в ранг каких-то врагов?

Надо заканчивать с этими фантазиями. Он получил вызов, приедет и будет играть. Еще посмотрим, с кем. Пока это, кстати, неизвестно. Может, вообще двухсторонку проведут», – сказал Колосков.