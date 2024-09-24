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    • Колосков отреагировал на вызов Глушенкова в сборную России

    Колосков отреагировал на вызов Глушенкова в сборную России

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментровал включение в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

    «Не надо критиковать Глушенкова за слова о сборной России. Максим же не сказал, что не будет играть в национальной команде. Да, он заявил, что как для игрока, ему полезнее потренироваться с Венделом и другими бразильскими футболистами в составе «Зенита», чем сыграть с Вьетнамом.

    Ну и чего здесь такого, какой здесь криминал? Человек высказал свое мнение. Почему за это надо его хулить, сразу ставить в ранг каких-то врагов?

    Надо заканчивать с этими фантазиями. Он получил вызов, приедет и будет играть. Еще посмотрим, с кем. Пока это, кстати, неизвестно. Может, вообще двухсторонку проведут», – сказал Колосков.

    • Ранее Глушенков сказал, что матчи российской команды с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».
    • После этого Колосков, отвечая на вопрос о том, стоит ли вызывать игрока в сборную после таких слов, сказал: «Конечно, нет. Будем говорить прямо – это неуважительное отношение к сборной России. Это его не красит».
    • Всего на октябрьский сбор национальной команды вызваны 42 игрока. Соперники россиян по товарищеским матчам еще не объявлены.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.09.2024 07:50
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    Комментарии (28)
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    evgevg13
    1727154092
    Вот с гражданина колоскова и началась деградация нашего футбола
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    Айболид
    1727155978
    Разворот "оверштаг" от Славки Колоскова .
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    ilich55
    1727156824
    Ещё бабу Дуню надо спросить по поводу слов Глушенкова.
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    Исмо
    1727165691
    Колосков тоже уже неадекватно мыслить, наверное старческое)слова глушенкова оскорбление для игроков сборной России, тут Вьетнам непричём!
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    Виктор56--google
    1727166104
    Куда летим?
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    САДЫЧОК
    1727166935
    Колосков это самое случайное тело в спорте ! Которое угробило сначала наш Хоккей а потом и футбол!
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    Persona_non_Grata
    1727167719
    Абсолютно согласен с мнением и высказыванием Колоскова !!!
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    Гавроша Пятый
    1727171429
    Что за сборная? Нам есть с кем играть? Стыдно за спартак поганый, ой как стыдно!!!!
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