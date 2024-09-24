Колосков отреагировал на вызов Глушенкова в сборную России

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментровал включение в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
«Не надо критиковать Глушенкова за слова о сборной России. Максим же не сказал, что не будет играть в национальной команде. Да, он заявил, что как для игрока, ему полезнее потренироваться с Венделом и другими бразильскими футболистами в составе «Зенита», чем сыграть с Вьетнамом.
Ну и чего здесь такого, какой здесь криминал? Человек высказал свое мнение. Почему за это надо его хулить, сразу ставить в ранг каких-то врагов?
Надо заканчивать с этими фантазиями. Он получил вызов, приедет и будет играть. Еще посмотрим, с кем. Пока это, кстати, неизвестно. Может, вообще двухсторонку проведут», – сказал Колосков.
- Ранее Глушенков сказал, что матчи российской команды с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».
- После этого Колосков, отвечая на вопрос о том, стоит ли вызывать игрока в сборную после таких слов, сказал: «Конечно, нет. Будем говорить прямо – это неуважительное отношение к сборной России. Это его не красит».
- Всего на октябрьский сбор национальной команды вызваны 42 игрока. Соперники россиян по товарищеским матчам еще не объявлены.