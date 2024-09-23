Тимощук высказался о ситуации Глушенкова в сборной России

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук порассуждал о перспективах Максима Глушенкова в сборной России.

Ранее форвард сказал, что матчи российской команды с Вьетнамом его не мотивируют.

По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

– На Максима Глушенкова многие набросились после его слов о сборной. Как вы к ним отнеслись?

– Это человеческая позиция Максима. Думаю, он был просто очень расстроен тем, что получил травму и не поехал в сборную. Может, накипело из-за того, что в прессе говорят о конфликтах с тренером.

У него же есть чeткий посыл про готовность играть за сборную. Уверен, если бы не травма, он бы получил вызов и поехал.

Я не собираюсь критиковать его за такие слова. У нас прекрасная атмосфера в коллективе, и мы его поддерживаем.

Интервью с Максимом не выходило за рамки приличия. Есть тренерский штаб сборной, есть какие-то моменты, которые пытаются раскачать. Но я этим заниматься не хочу.

– Но его чуть ли не иноагентом предлагают признать.

– Мы об этом не думаем. Повторюсь, со стороны тренерского штаба оказываем ему полную поддержку. Надеюсь, он как можно скорее вернeтся и будет играть.

– У вас нет ощущения, что Максима со стороны сборной в последний год-полтора всe-таки недооценивали?

– Знаете, в моей футбольной карьере было много случаев, когда кто-то считал, что к нему относятся несправедливо. Максим выходит и делает своe дело.

Мы можем говорить про какую-то справедливость, но в последний раз он оказался в расширенном списке. Значит, ситуация так или иначе меняется.

Таких примеров было достаточно – тот же Артем Дзюба был вне сборной, а потом провeл прекрасный чемпионат мира.

Дело Максима – играть в футбол. Он только своей игрой может доказать и показать, чего достоин.