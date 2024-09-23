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    Тимощук высказался о ситуации Глушенкова в сборной России

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук порассуждал о перспективах Максима Глушенкова в сборной России.

    • Ранее форвард сказал, что матчи российской команды с Вьетнамом его не мотивируют.
    • По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

    – На Максима Глушенкова многие набросились после его слов о сборной. Как вы к ним отнеслись?

    – Это человеческая позиция Максима. Думаю, он был просто очень расстроен тем, что получил травму и не поехал в сборную. Может, накипело из-за того, что в прессе говорят о конфликтах с тренером.

    У него же есть чeткий посыл про готовность играть за сборную. Уверен, если бы не травма, он бы получил вызов и поехал.

    Я не собираюсь критиковать его за такие слова. У нас прекрасная атмосфера в коллективе, и мы его поддерживаем.

    Интервью с Максимом не выходило за рамки приличия. Есть тренерский штаб сборной, есть какие-то моменты, которые пытаются раскачать. Но я этим заниматься не хочу.

    – Но его чуть ли не иноагентом предлагают признать.

    – Мы об этом не думаем. Повторюсь, со стороны тренерского штаба оказываем ему полную поддержку. Надеюсь, он как можно скорее вернeтся и будет играть.

    – У вас нет ощущения, что Максима со стороны сборной в последний год-полтора всe-таки недооценивали?

    – Знаете, в моей футбольной карьере было много случаев, когда кто-то считал, что к нему относятся несправедливо. Максим выходит и делает своe дело.

    Мы можем говорить про какую-то справедливость, но в последний раз он оказался в расширенном списке. Значит, ситуация так или иначе меняется.

    Таких примеров было достаточно – тот же Артем Дзюба был вне сборной, а потом провeл прекрасный чемпионат мира.

    Дело Максима – играть в футбол. Он только своей игрой может доказать и показать, чего достоин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.09.2024 15:46
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    Комментарии (5)
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    BAIv
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    Журналюги выполняют заказ! Как Генич истерила что был пенальти на выходе Лунева играл мяч голова Барки попала в локоть, а еслиб его ещё второй комментатор поддержал или бы заплатили? миллион бы идиотов твердили про пенальти не назначенный..
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