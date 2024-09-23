Глушенков прокомментировал желание Карпина поговорить с ним тет-а-тет

Максим Глушенков отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.

Ранее форвард сказал, что матчи российской команды с Вьетнамом его не мотивируют.

По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

– Карпин включил вас в расширенный список. Поедете, если войдете в окончательный?

– Как я говорил ранее, играть за сборную свой страны – большая честь. Ничего не изменилось.

Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм.

– Карпин сказал: «Я хочу тет‑а‑тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию». Готовы?

– Всегда готов. Никогда не ухожу от разговоров.