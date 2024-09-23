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    • Глушенков прокомментировал желание Карпина поговорить с ним тет-а-тет

    Глушенков прокомментировал желание Карпина поговорить с ним тет-а-тет

    Максим Глушенков отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.

    • Ранее форвард сказал, что матчи российской команды с Вьетнамом его не мотивируют.
    • По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

    – Карпин включил вас в расширенный список. Поедете, если войдете в окончательный?

    – Как я говорил ранее, играть за сборную свой страны – большая честь. Ничего не изменилось.

    Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм.

    – Карпин сказал: «Я хочу тет‑а‑тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию». Готовы?

    – Всегда готов. Никогда не ухожу от разговоров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2024 14:14
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    Комментарии (23)
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    NewLife
    1727090849
    Флюгернул ?
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    ...уефан
    1727091124
    ...опять расширенный сходняк-порожняк?)...
    Ответить
    The only one
    1727091999
    С товарищем провели беседу компетентные органы и он стал говорить правильно...
    Ответить
    R_a_i_n
    1727092006
    Карпин ему тет-а-тет леща хорошего отвесит!
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    FRZZ
    1727095063
    А в этот раз с кем играть будут, кто там остался, Непал, Бруней, Камбоджа...
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    neim
    1727097174
    Что ж ты фраер сдал назад ? )))
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    BAIv
    1727102023
    Как там у Петра: Перед начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы начальника не смущать.... Вот Максу и напрягаться не надо, прокатит его вид.
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    Кривая да нелёгкая
    1727112600
    Карпин нормальный мужик ,думаю уладят вопросы! А вообще футболисты конечно обурели раз против тренера иногда качают! Во всем должна быть мера
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