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    • Депутат Госдумы назвал удивительным вызов Глушенкова в сборную России

    Депутат Госдумы назвал удивительным вызов Глушенкова в сборную России

    Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал включение нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав сборной России на сбор в октябре.

    Ранее форвард сказал, что матчи российской команды с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

    «Удивительно. Не знаю, как Карпин его вызвал и как товарищи по команде его воспримут. Понимаю, что он может по молодости и неопытности заявил, что с удовольствием потренировался бы с коллегами-иностранцами вместо того, чтобы играть за сборную с Вьетнамом.

    Но мое мнение простое, надо было наказать игрока, чтобы неповадно было на будущее. Такие вещи недопустимы. Надо понимать, что ты живешь в нашей стране, по законам Российской Федерации, что государство вкладывает и в тебя в том числе, и в сборную России.

    Да, действительно, непростые времена переживает страна и российский футбол. Но надо с пониманием к этому относиться», – заявил Свищев.

    • Соперники сборной России по товарищеским матчам в октябре будут объявлены позднее.
    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.09.2024 13:29
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    Комментарии (23)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    порт
    1727093768
    Да наши депутаты ещё больше могут нас удивить, чем Глушенков.
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    mikatv
    1727095464
    Вся разница между Карпиным и этим холуем из думы. Карпин тренер и футболист, Свищев шестерка и лизоблюд.
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    ilich55
    1727097882
    Вот из таких недалёких и состоит наша гореДума. К спорту никакого отношения не имеет, но пилить бабло горазд.
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    ...уефан
    1727098198
    ...вместо того, что бы выносить мозг фифе и уефе, депутаты и целые комитеты, выносят мозг нашим спортсменам - кому, что говорить или не говорить...
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    BAIv
    1727099109
    Удивительно что этот депутат в думе делает? Желтую пресуху читает?
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    САДЫЧОК
    1727102042
    Недалёкого и мягко говоря не умного Глушенкова нужно не допускать к сборной! Он смеется и паясничает с болельщиками и вертел сборную-нужно и его также! Он уже всё сказал! Есть достойные ребята для сборной! Кстати , этот депутат единственный кто хоть как то ставит на место продажных и глупых футболистов и футбольных чиновников.
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    Цугундeр
    1727106686
    Что ты там вложил, Димуля!)) "В 1994 году Свищев основал модельное агентство Modus Vivendis, в 2001 году – ООО "Металлор" (поставки металлоизделий), ООО "Европодиум" (организация концертов и других массовых мероприятий). Работал заместителем генерального директора казенного предприятия города Москвы "Спортивный комплекс "Крылатское". В 1999 году стал инициатором создания первого в России профессионального горнолыжного клуба "Новая Лига". .. С 2002 года организовывал "Открытый Кубок Сибири", Кубок президента РФ по горнолыжному спорту. С июня 2010 года – президент Федерации керлинга России." Лямблия госдуровская...
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    Кривая да нелёгкая
    1727112936
    Вот уж делать нечего как своих чмырить! В этом думе равных нет
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    Persona_non_Grata
    1727179649
    "Да ты не уймешься, холоп !!! Ууу - сущеглупый голоп !!!" (с) . )))
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    Сергей-Сарана-vkontakte
    1727220077
    Кому интересно твое мнение??? Ты уголовников в армию призывай! И. оты!
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