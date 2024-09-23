Депутат Госдумы назвал удивительным вызов Глушенкова в сборную России

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал включение нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав сборной России на сбор в октябре.

Ранее форвард сказал, что матчи российской команды с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

«Удивительно. Не знаю, как Карпин его вызвал и как товарищи по команде его воспримут. Понимаю, что он может по молодости и неопытности заявил, что с удовольствием потренировался бы с коллегами-иностранцами вместо того, чтобы играть за сборную с Вьетнамом.

Но мое мнение простое, надо было наказать игрока, чтобы неповадно было на будущее. Такие вещи недопустимы. Надо понимать, что ты живешь в нашей стране, по законам Российской Федерации, что государство вкладывает и в тебя в том числе, и в сборную России.

Да, действительно, непростые времена переживает страна и российский футбол. Но надо с пониманием к этому относиться», – заявил Свищев.