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    • Зырянов дал совет Соболеву, как быть принятым болельщиками «Зенита»

    Зырянов дал совет Соболеву, как быть принятым болельщиками «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов оценил переход в команду нападающего Александра Соболева.

    – Как оцените переход Соболева в «Зенит»?

    – Это уже свершившийся факт. Он игрок «Зенита». Он должен доказывать, что он достоин быть в петербургском клубе.

    – Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева...

    – Это естественно. Все футболисты, которые приходят в «Зенит» из «Спартака», подвергаются обструкции со стороны болельщиков.

    – Что Соболеву нужно сделать, чтобы болельщики его приняли?

    – Я не могу думать за Соболева. Ему нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать.

    • Болельщики «Зенита» неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева.
    • Петербургский клуб купил форварда у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    23.09.2024 11:30
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