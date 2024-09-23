Зырянов дал совет Соболеву, как быть принятым болельщиками «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов оценил переход в команду нападающего Александра Соболева.

– Как оцените переход Соболева в «Зенит»?

– Это уже свершившийся факт. Он игрок «Зенита». Он должен доказывать, что он достоин быть в петербургском клубе.

– Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева...

– Это естественно. Все футболисты, которые приходят в «Зенит» из «Спартака», подвергаются обструкции со стороны болельщиков.

– Что Соболеву нужно сделать, чтобы болельщики его приняли?

– Я не могу думать за Соболева. Ему нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать.