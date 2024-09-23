Зарема выступила с критикой игроков «Спартака»

Супруга экс-президента и бывшего председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова назвала игроков красно-белых плюшевыми мимимишками.
«Литвинов деградирует второй сезон. Ими не занимаются, просто расставляют на поле и дают мяч. Надо уходить из «Спартака», пока сами же болельщики не погнали. История с Джикией должна стать примером. При такой игре следующим летом из серьезных клубов никто не захочет.
Также «Спартак» не продал Хлусевича куда-то в Европу, а сам превратил его в балласт. Уже половина всех талантливых русских, которые показывали свою состоятельность как игроки основы, превращаются в балласт, нет развития их скиллов.
Это не команда гладиаторов, которые сражаются в каждом матче на победу , это плюшевые мимимишки. Удобненькие, нескандальные, бесхарактерные. Занимают себе пятое место и никому не мешают», – сказала Салихова.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 16 очками после 9 туров.
- 23-летний защитник Даниил Хлусевич провел в этом сезоне 11 матчей за «Спартак», 23-летний полузащитник Руслан Литвинов сыграл в 10 встречах красно-белых в сезоне-2024/25.