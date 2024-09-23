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    Зарема выступила с критикой игроков «Спартака»

    Супруга экс-президента и бывшего председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова назвала игроков красно-белых плюшевыми мимимишками.

    «Литвинов деградирует второй сезон. Ими не занимаются, просто расставляют на поле и дают мяч. Надо уходить из «Спартака», пока сами же болельщики не погнали. История с Джикией должна стать примером. При такой игре следующим летом из серьезных клубов никто не захочет.

    Также «Спартак» не продал Хлусевича куда-то в Европу, а сам превратил его в балласт. Уже половина всех талантливых русских, которые показывали свою состоятельность как игроки основы, превращаются в балласт, нет развития их скиллов.

    Это не команда гладиаторов, которые сражаются в каждом матче на победу , это плюшевые мимимишки. Удобненькие, нескандальные, бесхарактерные. Занимают себе пятое место и никому не мешают», – сказала Салихова.

    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 16 очками после 9 туров.
    • 23-летний защитник Даниил Хлусевич провел в этом сезоне 11 матчей за «Спартак», 23-летний полузащитник Руслан Литвинов сыграл в 10 встречах красно-белых в сезоне-2024/25.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2024 10:17
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    Комментарии (15)
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    russkiisergei
    1727076109
    вот интересно, она долго ещё будет вспоминать про Спартак? на$о$@LA и теперь время появилось
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    erybov1965
    1727079995
    Можно что угодно думать о Зареме,но в ее высказываниях не мало правды.
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    alefreddy
    1727080828
    в этом она полностью права и добавить сюда Денисова Умярова и Зобнина как минимум
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    ScarlettOgusania
    1727082151
    а ведь этих "удобненьких, нескандальных, бесхарактерных" утвердила Зарема, а собирал "комиссар" по самарским крылышкам, тульским арсеналам и чертаново, которые никогда ни за что не боролись, разве что в ФНЛ, чтобы выползти в РПЛ, привезли, ткнув пальцем в небо, надеясь, что взлетят, а этот "молодняк" (в прошлом) в принципе не конкурентоспособен бороться за трофеи, поэтому так рады были Кубку... так, что спрос должен быть с Заремки, оставившей "наследие", от которого РУ Спартака и Станковичу надо избавляться, как от балласта... можно что угодно декларировать про чемпионство, у меня стойкое мнение, что этот состав не сможет "взлететь" без обновления и укрепления игроками уровня Барко, а не Жозе...
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    ivany4
    1727082388
    Интересно, а что скажут аналитики слов Заремы, если посмотрят на один факт - когда появляются эти высказывания, и что говорит эта специалистка о победах Спартака и его игре?? И ведь что удивительно, все перечисленные игроки были подобраны еще при Федуне. И если говорить откровенно и наотмашь, кто покупал и назначал тренеров в основную команду, которые работали с игроками. Да и в Академию тоже, сколько она дала игроков в основу при вашем правлении?? И почему вдруг затихла критика купленных иностранцев? Неужели они все безупречны?)) Слова критиков и доброхотов надо фильтровать и делить на 3, и пользоваться своей головой.
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    timon2401
    1727082418
    когда это Денисов и Литвинов играли на "уровне" и доказывали свою состоятельность???
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    Конопляных дел мастер
    1727087248
    Лузеры епт!
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