Непомнящий призвал игроков «Акрона» брать пример с Дзюбы

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил результативность форварда Артема Дзюбы в «Акроне».

Накануне Артем оформил ассистентский дубль в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:5).

«Артем не только две голевые передачи отдал, еще и в нескольких эпизодах хороших поучаствовал. Что тут скажешь, у него есть мастерство, есть класс. Но я бы хотел, чтобы он еще прибавил в движении. Немножечко пока еще не хватает, мне кажется.

В общем, футболисты «Акрона» должны брать пример с Дзюбы. Тольяттинцы заигрались в атакующий футбол и не смогли сдержать соперника, не хватило дисциплинированы. Конечно, такие крупные поражения – удар по самолюбию игроков», – сказал Непомнящий.