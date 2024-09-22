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    Непомнящий призвал игроков «Акрона» брать пример с Дзюбы

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил результативность форварда Артема Дзюбы в «Акроне».

    • Накануне Артем оформил ассистентский дубль в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:5).

    «Артем не только две голевые передачи отдал, еще и в нескольких эпизодах хороших поучаствовал. Что тут скажешь, у него есть мастерство, есть класс. Но я бы хотел, чтобы он еще прибавил в движении. Немножечко пока еще не хватает, мне кажется.

    В общем, футболисты «Акрона» должны брать пример с Дзюбы. Тольяттинцы заигрались в атакующий футбол и не смогли сдержать соперника, не хватило дисциплинированы. Конечно, такие крупные поражения – удар по самолюбию игроков», – сказал Непомнящий.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • «Акрон» идет в таблице 11-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.09.2024 14:02
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1727007296
    ...ну, да! Если, не учитывать того, что с командой в оборону почти не ходит и в прессинге полный ноль, то великолепный нап... Так что, на один плюс, три минуса для команды...
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