Кечинов заявил, что не считает Абаскаля тренером

Бывший спартаковец Валерий Кечинов прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля из «Гранады».

«Не могу назвать Абаскаля тренером, он сейчас находится в стадии становления в качестве. Нельзя сказать, что Абаскаль приехал в «Спартак», чтобы делиться опытом – он приехал, чтобы приобретать этот опыт.

То же самое он хотел делать в «Гранаде». Есть молодые тренеры, которым сопутствует удача. Это очень важный фактор. Если тебе помогает удача и ты приводишь команду к каким-то целям, то на тебя обращают внимание более серьeзные команды. У Абаскаля такого не происходит», – сказал Кечинов.