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    Кечинов заявил, что не считает Абаскаля тренером

    Бывший спартаковец Валерий Кечинов прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля из «Гранады».

    «Не могу назвать Абаскаля тренером, он сейчас находится в стадии становления в качестве. Нельзя сказать, что Абаскаль приехал в «Спартак», чтобы делиться опытом – он приехал, чтобы приобретать этот опыт.

    То же самое он хотел делать в «Гранаде». Есть молодые тренеры, которым сопутствует удача. Это очень важный фактор. Если тебе помогает удача и ты приводишь команду к каким-то целям, то на тебя обращают внимание более серьeзные команды. У Абаскаля такого не происходит», – сказал Кечинов.

    • Абаскаля уволили накануне.
    • Тренер уже вернулся в Россию.
    • Абаскаль был в «Спартаке» в 2022-2024 годах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.09.2024 13:21
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    Комментарии (1)
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    andr45
    1727003395
    В сезоне 2022-2023 «СПАРТАК» занял ТРЕТЬЕ место, опередив «Ростов» КАРПИНА, «Краснодар» ИВИЧА, «Локомотив» ГАЛАКТИОНОВА, «Динамо» ЙОКАНОВИЧА) Вопрос: Если АБАСКАЛЬ не тренер, то кто же тогда КАРПИН, ИВИЧА «Локомотив» ГАЛАКТИОНОВА, «ЙОКАНОВИЧ, не говоря о прочих талалаевых, ташунвых, юранов и т.д.? )
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