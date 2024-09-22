В «Спартаке» прокомментировали попадание только одного игрока команды в список 33 лучших прошлого сезона РПЛ

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на список 33 лучших игроков прошлого сезона. В нем только один спартаковец – Даниил Хлусевич.

«Нам всем хочется, чтобы в таких списках было больше спартаковцев. Это зависит от нас в первую очередь.

Это мнение РФС, их список. Наш выглядел бы иначе. В нашем было бы много спартаковцев, больше, чем один», – сказал Зеленов.