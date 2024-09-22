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    • В «Спартаке» прокомментировали попадание только одного игрока команды в список 33 лучших прошлого сезона РПЛ

    В «Спартаке» прокомментировали попадание только одного игрока команды в список 33 лучших прошлого сезона РПЛ

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на список 33 лучших игроков прошлого сезона. В нем только один спартаковец – Даниил Хлусевич.

    «Нам всем хочется, чтобы в таких списках было больше спартаковцев. Это зависит от нас в первую очередь.

    Это мнение РФС, их список. Наш выглядел бы иначе. В нашем было бы много спартаковцев, больше, чем один», – сказал Зеленов.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    22.09.2024 13:03
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    oyabun
    1727000236
    Пальцем в небо, когда решали кого из спартаковцев выбрать?
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    Азбука
    1727001009
    Так ведь 5 место в чемпионате. Значит есть игроки аж 4-х команд, которые лучше.
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    ivany4
    1727002558
    Судя по тому кого выбрали, то РФС в принципе не обсуждал игроков. У Хлуса прошлый год прошел нишатко - нивалко. Если уж так выбирать, могли и джику для смеха выбрать.)) Ведь смешали лиги и ничего.)) По хорошему, из Спартака, в тройку по позиции, ни один ни наиграл.
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    Спартачище
    1727004485
    Всем ясно что составляют эти писульки з алупы на болотной зарплате
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    Конопляных дел мастер
    1727005091
    Быть лузером и входить в 33 лучших это нонсенс.
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    Цугундeр
    1727005854
    Два.Один из них Соболев. Такие деньги принёс в общак.
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    Каратель помойников
    1727015395
    Хотелось бы чтобы списки всегда объективны и безаристрасны,но так увы не будет никогда.кто платит за ужин,тот и зиночку танцует)
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