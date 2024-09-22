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    • Корнеев дал совет Глушенкову после его скандальных слов про сборную России

    Корнеев дал совет Глушенкову после его скандальных слов про сборную России

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

    • Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

    «Язык твой – враг твой. Если Максим хотел так пошутить или быть оригинальным, это у него явно не получилось. Я просто читал цитаты из этого интервью, сужу по ним.

    И могу сказать Максиму, что не надо хайпить там, где не надо хайпить. Надо просто заниматься своим делом. Если окружение не может игроку это подсказать, то мне хотелось бы это сделать», – сказал Корнеев.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.

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    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

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    22.09.2024 11:04
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    Комментарии (17)
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    SLADE2019
    1726993381
    Корнеев, давай советы чужим людям тогда, когда тебя об этом просят. Детей своих и внуков уму разуму учи.
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    Спартачище
    1726994473
    максимка такой же гнилой как и все в болотной клупе Еще и лудоман вдобавок Скоро станут пропадать копейки из шкафчиков
    Ответить
    BAIv
    1726995139
    Многим футболистам лучше молчать! Понять это сложно, когда футболист.
    Ответить
    erybov1965
    1726995258
    Так а какое окружение в Зените,там ведь только о деньгах думают.
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    The only one
    1726996159
    Пусть Глуш почитает на Бомбе комменты о себе. Много нового узнает.
    Ответить
    Fibercore
    1726996683
    Не нравится правда? Глушенков прав, что не видит смысла играть за Сборную с такими соперниками, как сейчас - никаких дивидендов от этого не будет, кроме как возможность получения травмы.
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    TOMSON
    1727000949
    Такого раздули этим интервью. Сказал честно, мотивации нет, но если нужно, то поедет. Где тут про предательство родины?
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    Garrincha58
    1727003268
    Ему теперь лучше уехать за бугор спокойно играть работать и тренироваться с бразильцами СМИ не дадут. Травля уже началась, а всё потому что он в Зените тоже самое касается и Соболева только про них двоих и строчат статейки всякие сомнительные инвертю
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    Sergey-Martinov-yandex
    1727007939
    Может всем сборникам отказаться? Все всë понимают, но едут и играют и пальцы не гнут. Жизнь такая настала. К сожалению.
    Ответить
    Максим-Викторов-google
    1727018649
    Ключевое тут:"Я просто читал цитаты из этого интервью, сужу по ним"...)) Дальше можно было не продолжать...
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