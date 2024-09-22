Корнеев дал совет Глушенкову после его скандальных слов про сборную России

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

«Язык твой – враг твой. Если Максим хотел так пошутить или быть оригинальным, это у него явно не получилось. Я просто читал цитаты из этого интервью, сужу по ним.

И могу сказать Максиму, что не надо хайпить там, где не надо хайпить. Надо просто заниматься своим делом. Если окружение не может игроку это подсказать, то мне хотелось бы это сделать», – сказал Корнеев.