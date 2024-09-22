Николич заявил о прогрессе двух игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча 9-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) высказался о нескольких игроках.

– Как оцените выход Сауля Гуарирапы?

– Индивидуально игроков команды я обсуждать не буду.

Но хочу сказать следующее: мы видим, как сильно в последних трех-четырех играх прибавили Аббосбек Файзуллаев и Рифат Жемалетдинов. Аббос долго не был с нами из-за Олимпиады, Рифат присоединился к команде только этим летом. Каждый разбирающийся в футболе человек знает, что игрокам нужно время. Сейчас мы видим, что они набрали хорошую форму.

А Гуарирапа с нами всего три игры и четыре тренировки. Ожидать чудес не стоит, в футболе так не работает. Если бы все сразу были в идеальной форме, то никто бы никого не тренировал. Сауль – молодой парень, ему нужно время.