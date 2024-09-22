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    Николич заявил о прогрессе двух игроков ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча 9-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) высказался о нескольких игроках.

    – Как оцените выход Сауля Гуарирапы?

    – Индивидуально игроков команды я обсуждать не буду.

    Но хочу сказать следующее: мы видим, как сильно в последних трех-четырех играх прибавили Аббосбек Файзуллаев и Рифат Жемалетдинов. Аббос долго не был с нами из-за Олимпиады, Рифат присоединился к команде только этим летом. Каждый разбирающийся в футболе человек знает, что игрокам нужно время. Сейчас мы видим, что они набрали хорошую форму.

    А Гуарирапа с нами всего три игры и четыре тренировки. Ожидать чудес не стоит, в футболе так не работает. Если бы все сразу были в идеальной форме, то никто бы никого не тренировал. Сауль – молодой парень, ему нужно время.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Команда не становилась чемпионом с 2016 года.
    • Николич в команде с лета.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    22.09.2024 09:04
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    Комментарии (3)
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    CSKA57
    1726991992
    Прогресс игроков есть, а прогресса в игре команды НЕТ! Ждем!
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    RUSARM
    1726994802
    Ну а койта,это вообще инородное тело!! Когда он на поле,то мы играем вдесятером!!
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    Mirak92
    1727009581
    Койта не приживется. Гуарирапа, пусть там бы и оставался. Зделару и Гайичу чисто в дубль .
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