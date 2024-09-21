Дзюба описал «Акрон» одним прилагательным

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил менталитет команды.

В первых 2 матчах РПЛ за «Акрон» Дзюба оформил 3 ассиста.

– Когда переходили в «Акрон», было много разговоров о том, что вы стремитесь догнать Александра Кержакова по голам за всю карьеру. Насколько для вас это важно? Тем более пока вы больше играете на команду, отдаeте голевые.

– Любой нападающий хочет забивать. Но иногда передача для меня даже краше, чем гол. Например, первая передача в игре с «Краснодаром». Я увидел Лончара, и он круто забил. В любом случае, цели есть определeнные.

Две цели есть – глобальная и индивидуальная. А главная задача – чтобы команда не просто сохранила, а уверенно сохранила прописку в РПЛ. Клуб очень молодой, играет в лиге первый год. Нам нужно менять менталитет. У нас «бойчугановская» команда – нужно только в это поверить.