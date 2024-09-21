Дзюба: «Мне не так долго осталось, надо наслаждаться каждым мгновением»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал свой старт в клубе.

В первых 2 матчах РПЛ за «Акрон» Дзюба оформил 3 ассиста.

– Вы уже лидируете в «Акроне» по голевым передачам. Откуда столько энергии, бодрости? Вас настолько вдохновил переход в «Акрон»?

– Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно, когда тренерский штаб в меня верит. Спасибо Эдуардовичу (главному тренеру Зауру Тедееву – прим. «Бомбардира»). Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить.

Ну и я соскучился очень сильно по футболу. Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться.