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    • Дзюба: «Мне не так долго осталось, надо наслаждаться каждым мгновением»

    Дзюба: «Мне не так долго осталось, надо наслаждаться каждым мгновением»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал свой старт в клубе.

    • В первых 2 матчах РПЛ за «Акрон» Дзюба оформил 3 ассиста.

    – Вы уже лидируете в «Акроне» по голевым передачам. Откуда столько энергии, бодрости? Вас настолько вдохновил переход в «Акрон»?

    – Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно, когда тренерский штаб в меня верит. Спасибо Эдуардовичу (главному тренеру Зауру Тедееву – прим. «Бомбардира»). Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить.

    Ну и я соскучился очень сильно по футболу. Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться.

    • «Акрон» идет в РПЛ 11-м.
    • Следующий соперник – «Ростов» (28 сентября).

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    Источник: Metaratings

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    21.09.2024 21:52
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    Комментарии (10)
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    qwertyйцукен
    1726945292
    надо наслаждаться==== Ну дык руки у тебя есть.Теребонькай и получай наслажддениие.Гы гы
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    val69
    1726945468
    Ну раз не так долго осталось, может Родине послужишь, перед концом твоей никчёмной жизни..
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    mikatv
    1726953628
    Молодец Артем! Давай, пока есть силы играй и наслаждайся!
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    AtticusFinch
    1726968723
    Помирать что ли собрался...скотина
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