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    • Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Факелом»

    Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Факелом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

    • Петербуржцы пропустили первыми.

    – В первом тайме мы слишком медленно играли, много ошибались в простых ситуациях, в развитии атаки, не доводили мяч в финальную треть. Если доводили, то получали не в тех зонах. Конечно, нужно было ускорить игру. Во втором тайме гораздо лучше стали играть, стали много скрывать зоны за спинами крайних защитников, возникали моменты, передачи. Заслуженно победили. Все матчи тяжелые, легко не будет никогда.

    Замены в перерыве были направлены на атаку. Слава Караваев – игрок более оборонительного плана, Мантуан – более атакующего. Чтобы сделать замену, исходя из лимита, пришлось добавить Алипа, который не является легионером. Что касается Педро, ему не хватало свежести. Смотрелся неплохо, но у нас есть еще и Клаудиньо – человек, который может выйти и немного добавить в центре поля. А Вендела мы сдвинули чуть выше, чтобы усилить давление на линию обороны «Факела».

    – Не было желания убрать на всякий случай Александра Соболева, который получил желтую карточку?

    – Думали об этом, но многое нужно было менять. Если менять Сашу, то нужно выпускать игрока с российским паспортом на его позицию. Значит, нужно было поменять схему. Например, Андрей Мостовой, который более вольготно чувствует себя на пространстве, а игра была практически весь матч в штрафной площади соперника. Пространства там было очень мало, чтобы ему реализовать сильные качества и скорости.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    21.09.2024 19:41
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    Комментарии (14)
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    Цугундeр
    1726937555
    Мысли ,как мюсли.. Залил молочком , дождался окончания матча и выставил на стол. Кушайте.
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    somn
    1726940029
    Как будем играть с Краснодаром, товарищ?
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    Спартачище
    1726940527
    2 россиянина в составе, остальные угольки Отбиваются весь матч и тянут время Вот такой позорный шампиньон
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    Taps
    1726941900
    Семак тупо отрабатывает указания по Соболеву.
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    Давид59
    1726945303
    Если бы не отыгрались, уверен, было бы то же, что и в прошлом году. А именно, очередной скандал на тему "пенальти". Кто-нибудь из наших судей смотрел ЧЕ? Там была такая же рука Кукурельи, за которую не назначили пендаль.
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    Garrincha58
    1726948641
    У Семака столько игроков, что он постоянно не угадывает стартовый состав А тут ещё сами привезли себе гол. Не понимаю я этого тренера, если и игроки его тоже не понимают. Команда сыграла первые четыре тура и всё, как отрубило, игры просто нет. И самое смешное пока лидируют
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    Jerome Klapka-Jerome-goog
    1727072326
    Семак сам виноват - 4 напа и 2 ПЗ - некому было нападающим мячи доставлять
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