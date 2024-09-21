Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

Петербуржцы пропустили первыми.

– В первом тайме мы слишком медленно играли, много ошибались в простых ситуациях, в развитии атаки, не доводили мяч в финальную треть. Если доводили, то получали не в тех зонах. Конечно, нужно было ускорить игру. Во втором тайме гораздо лучше стали играть, стали много скрывать зоны за спинами крайних защитников, возникали моменты, передачи. Заслуженно победили. Все матчи тяжелые, легко не будет никогда.

Замены в перерыве были направлены на атаку. Слава Караваев – игрок более оборонительного плана, Мантуан – более атакующего. Чтобы сделать замену, исходя из лимита, пришлось добавить Алипа, который не является легионером. Что касается Педро, ему не хватало свежести. Смотрелся неплохо, но у нас есть еще и Клаудиньо – человек, который может выйти и немного добавить в центре поля. А Вендела мы сдвинули чуть выше, чтобы усилить давление на линию обороны «Факела».

– Не было желания убрать на всякий случай Александра Соболева, который получил желтую карточку?

– Думали об этом, но многое нужно было менять. Если менять Сашу, то нужно выпускать игрока с российским паспортом на его позицию. Значит, нужно было поменять схему. Например, Андрей Мостовой, который более вольготно чувствует себя на пространстве, а игра была практически весь матч в штрафной площади соперника. Пространства там было очень мало, чтобы ему реализовать сильные качества и скорости.