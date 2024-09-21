Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и ЦСКА. Игра состоится 21 сентября, начало встречи запланировано на 10:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Ашурматов, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Ходжа, Вада, Чуни, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Келлвен, Дивеев, Роша, Круговой, Кисляк, Обляков, Жамалетдинов, Файзуллаев, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

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