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    • «Ислочь» – «БАТЭ»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Беларуси – 22 сентября

    «Ислочь» – «БАТЭ»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Беларуси – 22 сентября

    22 сентября 2024 года на стадионе «ФК Минск» состоится матч 22-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Ислочь» примет «БАТЭ». Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы, но форма команд и недавние результаты указывают на то, что игра обещает быть напряженной.

    Анализ команды «Ислочь»

    Под руководством Дмитрия Комаровского «Ислочь» демонстрирует неплохую форму, занимая 9 место с 28 очками. Команда победила в последней игре против «Немана» со счетом 3:0, что должно придать им уверенности. Лучший бомбардир – Александр Шестюк, забивший 11 голов в 21 матче. Однако на домашнем поле «Ислочь» не побеждала в 5 последних матчах, что вызывает сомнения в их устойчивости на своей арене.

    Последние 5 матчей:

    • Неман 0:3 Ислочь

    • Ислочь 0:1 Макслайн (Товарищеский матч)

    • Ислочь 0:0 Слуцк

    • Арсенал Дзержинск 3:1 Ислочь

    • Ислочь 0:0 Славия Мозырь

    Ключевые показатели:

    • В среднем забивает 0.80 гола за игру.

    • Пропускает также 0.80 гола за игру.

    • Не выигрывает дома в 5 последних матчах.

    Анализ команды «БАТЭ»

    Под руководством Ивана Мигаля «БАТЭ» переживает непростые времена, занимая 11 место с 24 очками. В последних матчах клуб демонстрирует нестабильность, особенно в играх на выезде. Хотя «БАТЭ» забивает в последних 4 матчах, их оборона продолжает давать сбои – команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру. Тем не менее, они добились важной победы в последнем туре против «Витебска» (1:0).

    Последние 5 матчей:

    • БАТЭ 1:0 Витебск

    • БАТЭ 2:4 Минск (Товарищеский матч)

    • Днепр Могилев 1:1 БАТЭ

    • БАТЭ 1:2 Торпедо-БелАЗ

    • Гомель 2:0 БАТЭ

    Ключевые показатели:

    • В среднем забивает 1.00 гола за игру.

    • Пропускает 1.80 гола за игру.

    • Не выигрывает на выезде в 5 последних матчах.

    Личные встречи

    В последних личных встречах между «Ислочью» и «БАТЭ» результаты распределились равномерно. В последней игре в мае 2024 года команды сыграли вничью 1:1. «Ислочь» также одержала победу в октябре 2023 года со счетом 2:1, что демонстрирует их способность сопротивляться гранду белорусского футбола.

    Прогноз на матч

    Обе команды показывают нестабильную игру в этом сезоне, однако «Ислочь» выглядит несколько увереннее на фоне последних встреч с «БАТЭ». Учитывая слабую форму «БАТЭ» на выезде и проблемы в обороне, «Ислочь» может использовать свои шансы и сыграть результативно. Матч, вероятнее всего, окажется упорным, и команды обменяются голами.

    Рекомендация: Обе команды забьют (ОЗ) за коэффициент 1.90.

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    «Ислочь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 15:57
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