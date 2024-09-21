22 сентября 2024 года на стадионе «ФК Минск» состоится матч 22-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Ислочь» примет «БАТЭ». Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы, но форма команд и недавние результаты указывают на то, что игра обещает быть напряженной.

Анализ команды «Ислочь»

Под руководством Дмитрия Комаровского «Ислочь» демонстрирует неплохую форму, занимая 9 место с 28 очками. Команда победила в последней игре против «Немана» со счетом 3:0, что должно придать им уверенности. Лучший бомбардир – Александр Шестюк, забивший 11 голов в 21 матче. Однако на домашнем поле «Ислочь» не побеждала в 5 последних матчах, что вызывает сомнения в их устойчивости на своей арене.

Последние 5 матчей:

Неман 0:3 Ислочь

Ислочь 0:1 Макслайн (Товарищеский матч)

Ислочь 0:0 Слуцк

Арсенал Дзержинск 3:1 Ислочь

Ислочь 0:0 Славия Мозырь

Ключевые показатели:

В среднем забивает 0.80 гола за игру.

Пропускает также 0.80 гола за игру.

Не выигрывает дома в 5 последних матчах.

Анализ команды «БАТЭ»

Под руководством Ивана Мигаля «БАТЭ» переживает непростые времена, занимая 11 место с 24 очками. В последних матчах клуб демонстрирует нестабильность, особенно в играх на выезде. Хотя «БАТЭ» забивает в последних 4 матчах, их оборона продолжает давать сбои – команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру. Тем не менее, они добились важной победы в последнем туре против «Витебска» (1:0).

Последние 5 матчей:

БАТЭ 1:0 Витебск

БАТЭ 2:4 Минск (Товарищеский матч)

Днепр Могилев 1:1 БАТЭ

БАТЭ 1:2 Торпедо-БелАЗ

Гомель 2:0 БАТЭ

Ключевые показатели:

В среднем забивает 1.00 гола за игру.

Пропускает 1.80 гола за игру.

Не выигрывает на выезде в 5 последних матчах.

Личные встречи

В последних личных встречах между «Ислочью» и «БАТЭ» результаты распределились равномерно. В последней игре в мае 2024 года команды сыграли вничью 1:1. «Ислочь» также одержала победу в октябре 2023 года со счетом 2:1, что демонстрирует их способность сопротивляться гранду белорусского футбола.

Прогноз на матч

Обе команды показывают нестабильную игру в этом сезоне, однако «Ислочь» выглядит несколько увереннее на фоне последних встреч с «БАТЭ». Учитывая слабую форму «БАТЭ» на выезде и проблемы в обороне, «Ислочь» может использовать свои шансы и сыграть результативно. Матч, вероятнее всего, окажется упорным, и команды обменяются голами.

Рекомендация: Обе команды забьют (ОЗ) за коэффициент 1.90.