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    • Жирков прокомментировал скандальные слова Глушенкова про сборную России

    Жирков прокомментировал скандальные слова Глушенкова про сборную России

    Бывший игрок «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

    • Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

    «У Глушенкова травма, поэтому, думаю, он сказал это на эмоциях. Мне кажется, это не стоит воспринимать всерьeз. Возможно, Максим увидел, что нашей команде не удалось провести второй матч на минувших сборах, и это вылилось в подобные слова. Всe-таки очень обидно пролететь столько километров и в итоге сыграть только один матч.

    Не думаю, что Глушенков обижен на Валерия Карпина. Но, конечно, любой игрок будет недоволен, если его не вызывают в сборную», – сказал Жирков.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.09.2024 12:14
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Таарон
    1726912850
    Журналисты кошмарили Дзюбу, теперь взялись за Глушенкова. Мрази. Ненавижу.
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    Skull_Boy
    1726913063
    У него одна травма - голова
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    The only one
    1726913749
    У Глушенкова травма, снаряд в башке застрял...
    Ответить
    Fialet
    1726916818
    Давить иноагента Глущенкова.
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1726917426
    Как же достали !!!!!!! - тема "выеденного яйца" не стоит, а раздули до вселенского масштаба !!! (((((((((((
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    Spartak_forv@
    1726919977
    Как долго будут гонять эту пластинку?Набросились на пацана. Ничего криминального он не сказал
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    Oldtrafford83
    1726982134
    У Глушенкова травма... головы видимо)
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    Саша-Юрков.-yandex
    1727077758
    Слова адресованы не сборной,а дятлу Карпину.
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