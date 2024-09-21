Жирков прокомментировал скандальные слова Глушенкова про сборную России

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

«У Глушенкова травма, поэтому, думаю, он сказал это на эмоциях. Мне кажется, это не стоит воспринимать всерьeз. Возможно, Максим увидел, что нашей команде не удалось провести второй матч на минувших сборах, и это вылилось в подобные слова. Всe-таки очень обидно пролететь столько километров и в итоге сыграть только один матч.

Не думаю, что Глушенков обижен на Валерия Карпина. Но, конечно, любой игрок будет недоволен, если его не вызывают в сборную», – сказал Жирков.