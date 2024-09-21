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    • Пономарев: «Спартак» Романцева нравился больше, чем «Зенит» Семака»

    Пономарев: «Спартак» Романцева нравился больше, чем «Зенит» Семака»

    Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев сравнил «Спартак» Олега Романцева и «Зенит» Сергея Семака.

    «Очень трудно сказать кто сильнее как тренер – Романцев или Семак. Сейчас «Зенит» идет на первом месте, но у клуба прекрасная селекция. Семак может варьировать состав как угодно. У Романцева не было иностранцев в команде.

    Лично мне больше нравился «Спартак» Романцева, когда в команде играли одни российские футболисты», – сказал Пономарев.

    • Обе команды брали чемпионство 6 раз подряд.
    • «Зенит» и сейчас лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет 5-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.09.2024 09:07
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    Комментарии (2)
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    Каратель помойников
    1726902093
    Были двое Робсон и Маркао, всё.а в зинке сейчас столько россиян в основе выходит.о чем спорить? Тупому глору нравится зибнит сырожи,а а людям понимающим Спартак О.И.Романцева
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    Олег-Ильичёв-google
    1726936349
    Да в 90х футбола в России вообще не было, что там могло нравится!?
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