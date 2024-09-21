Пономарев: «Спартак» Романцева нравился больше, чем «Зенит» Семака»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев сравнил «Спартак» Олега Романцева и «Зенит» Сергея Семака.

«Очень трудно сказать кто сильнее как тренер – Романцев или Семак. Сейчас «Зенит» идет на первом месте, но у клуба прекрасная селекция. Семак может варьировать состав как угодно. У Романцева не было иностранцев в команде.

Лично мне больше нравился «Спартак» Романцева, когда в команде играли одни российские футболисты», – сказал Пономарев.