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    • Медведев оценил скандальные слова Глушенкова про сборную России

    Медведев оценил скандальные слова Глушенкова про сборную России

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

    • Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

    «Меня удивляет, как из мухи пытаются сделать слона. Если мы внимательно проанализируем, что сказал Максим, то он имел в виду, что играть против вьетнамцев ему менее интересно, чем тренироваться с нашими бразильцами. Это отражает то, что в условиях изоляции нам очень трудно найти соперника, который соответствовал бы нам по классу и качеству игры. Это очень печально.

    Сейчас идет попытка приписать Максиму, что он против игры за сборную, но это полная ерунда. Он так не думает и, самое главное, этого не сказал.

    Будем ждать, чтобы наша изоляция закончилась и мы могли играть. Ничего другого Максим не сказал. Заметьте, что главный тренер сборной Валерий Карпин тоже отмечал, что, к сожалению, сейчас достойных спарринг-партнеров найти очень трудно», – сказал Медведев.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    20.09.2024 23:36
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    Комментарии (34)
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    Конопляных дел мастер
    1726890153
    Всё по полочкам разложил. Не как хряки через строчку читают.
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    slavа0508
    1726891364
    Не интересно нашим играть с вьетнамцами .а они думают немцам и испанцам интересно с ними играть . тоже мне звёзды мать его ...
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    Kollljan
    1726892805
    Это всякие нобели арустамяны, для личного пиара, высасывают из пальца проблему там где ее нет и быть не может. Ну, и никому неизвестные персонажи из госдумы, тоже, чтобы засветиться в медиа, подхватывают глупые высеры нобеля.
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    Сергей-Сарана-vkontakte
    1726897098
    Кто еще не оценил? Кто крайний? За кем занимать???
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    Никола самаровский
    1726898827
    Предал Родину этот кривоногий ....
    Ответить
    Виктор56--google
    1726908031
    Отмазал негодяя...
    Ответить
    АлексМак
    1726910570
    прав на все Сто
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1726918186
    А кто нибудь смотрел как наши с Вьетнамом играли, наверное никто
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1726948808
    Если трудно найти соперника, тем более нужно использовать любую возможность для игр, которые выпадают нато не простое время. Впрочем от этого идиота, другого и не ждали.
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    Сергей-Шабалин-google
    1727000672
    Правильно всё сказал этот Глушенков. За сборную России вообще нет смысла сейчас выступать. Для чего распылять силы, когда сборная не участвует на чемпионатах мира и Европы? Клубы хотя бы чемпионат страны разыгрывают, хоть и без еврокубков. Но про это Карпин правильно сказал, хочешь развиваться уезжать в европейские клубы.
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