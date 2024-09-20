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    • Вице-спикер Госдумы оценил скандальные слова Глушенкова про сборную России

    Вице-спикер Госдумы оценил скандальные слова Глушенкова про сборную России

    Депутат Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

    • Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

    «Мне хочется, чтобы Глушенков играл за сборную России, он классный футболист. Видимо, у него есть какие-то проблемы с Валерием Карпиным. Но мое мнение, что каждый футболист должен мечтать играть за национальную команду», – сказал Жуков.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2024 22:49
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    Комментарии (8)
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    qwertyйцукен
    1726862261
    В Госдуре ( так сказал Бастрыкин) оценили. Ну ну
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    The only one
    1726885479
    А причём тут Карпин, если Глуш прямо сказал, что ему играть в сборной неинтересно со второсортными командами...
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