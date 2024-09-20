Вице-спикер Госдумы оценил скандальные слова Глушенкова про сборную России

Депутат Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

«Мне хочется, чтобы Глушенков играл за сборную России, он классный футболист. Видимо, у него есть какие-то проблемы с Валерием Карпиным. Но мое мнение, что каждый футболист должен мечтать играть за национальную команду», – сказал Жуков.